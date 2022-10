En primera persona: la historia detrás de "El Gerente", el CEO que arriesgó, ganó y ahora es película

En 2017, una reconocida empresa de electrodomésticos y sobre todo de televisores, marcó un antes y un después con una promoción y estrategia de marketing arriesgadísima. "Si Argentina no clasifica al Mundial 2018, te devolvemos la plata de la tele", rezaba, con palabras más palabras menos, la promoción que prometía darte la TV gratis si al seleccionado de Sampaoli le iba mal en las Eliminatorias. Algunos años a la distancia y tras un "casi dramático" desenlace fiel al agonismo que nos gusta, la historia se puede contar como una de las mejores anécdotas. Tiene libro, se estudia en las universidades de todo el mundo y ahora, tiene película.

El pasado 20 de octubre estrenó en "Paramount+" la película que cuenta la historia real del famoso "Gerente de Noblex", protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Carla Peterson, entre otros, y que lleva el nombre de "El Gerente".

Luis Galli, el hombre detrás de la idea y CEO de Newsan (grupo que nuclea a Noblex) contó en un mano a mano deluxe con MDZ su visión de la película y lo que fue vivir aquellos días con la presión de una clasificación a un mundial sin ser jugador, entrenador ni dirigente, sino estando detrás de la pantalla. Hoy, años más tarde y mucho más relajado que en aquel 2017, con la Selección en otro presente, redobla la apuesta y remarca que la clave es identificarse con el hincha. ¿El momento que grafica la película y la historia real? Empezó viendo el partido que clasificó a Argentina al Mundial en terapia intensiva y terminó festejando con champagne. Atrás del triplete de Messi, una historia imperdible.

Como protagonista de la historia a contar: ¿qué te pareció la película y la forma de contar la historia?

Ví la película, que termina siendo una ficción de lo que sucedió y después está la historia real. Nosotros hicimos la promoción que consistía en que si la Selección no clasificaba al Mundial 2018, nosotros íbamos a "regalarle" la TV a quienes hayan comprado los televisores hasta el partido con Uruguay (que terminó 0-0), hasta ahí regía la promo inicialmente. En un momento, la Selección parecía que francamente no iba a clasificar, se complicó mucho todo. La gente nos pedía en todo momento que sigamos extendiendo la promoción y comprar más televisores. Teníamos un riesgo muy importante, sobre todo el reputacional. Si Argentina no clasificaba, la marca quedaba como que era una "mufa". La película nos pareció una gran oportunidad, siempre quisimos que la marca forme parte. Se cuenta prácticamente cómo sucedió todo, solo que se traza un paralelismo entre la relación de un padre y un hijo. Mucho se inspiró en la historia real, de hecho, se respeta el momento en el que empecé viendo el partido definitorio con Ecuador en terapia intensiva de un hospital. Después terminamos festejando en una pileta con champagne. (NdR: sin spoilear, en la película terminan festejando de otra forma).

Luis Galli es CEO de Newsan y contó los detalles de la verídica historia en MDZ.

Ariel Winograd es un genio, un crack total. Nos advirtió que iban a meter algunos condimentos para que la ficción sea emocionante. Igualmente, el fondo del guión fue así. La verdad es que a la marca le hizo bien esta promoción porque por cinco años fue la marca que más vendió televisores en el país, que esto es algo que no se dijo en la película. Hoy Noblex es la que más vende televisores en Argentina, las ventas y el posicionamiento de la marca ha sido excelente.

De toda la situación nace la famosa cuenta de Twitter que fue fundamental en esta historia...

La idea de crear la cuenta de Twitter era que deje de hablar la empresa y buscamos la forma de que alguien hable por la marca. Las decisiones sobre la promoción no las tenía la marca, sino lo que queríamos hacer ver era que "ese alguien" era el que manejaba todo y ahí nace la famosa cuenta de "El Gerente de Noblex" que era el hazmerreír de todo el país y luego pasó de ser antihéroe a héroe.

¿Cuál fue el éxito de la promoción más allá de la clasificación?

El éxito de la promoción fue la gente y las redes sociales. Este caso hoy se estudia mucho en universidades y ha sido muy premiado. Para bien o mal, las redes sociales nos ayudaron. Si Argentina clasificaba o no, íbamos a quedar en un lugar incómodo. Nos fue muy bien y la marca quedó muy bien, arriba. La historia la construyó la gente, cada partido la gente compraba más y se animaba más. En el gol de Ecuador, por ejemplo, se metieron 25 mil personas a comprar. Después de todo escribimos el libro y recibimos 45 premios internacionales, dos premios León de Oro, dos Cannes, fue muy premiada. El año pasado llegó Paramount y nos ofreció comprar ese guión, pero pusimos la condición de que la marca forme parte de la película. Sbaraglia y Winograd. Actor principal y director de "El Gerente".

¿Qué recordás de aquellos momentos del 2017?

(Alerta Spoiler) Por ahí lo dramático que plantea la película es que nosotros no habíamos contratado póliza de seguro. Pero la verdad es que había una póliza de seguro contratada. Por eso el riesgo patrimonial no estaba. Pero cuando pasan estas cosas, sabemos que todos damos casi lo mismo en cuanto a los televisores. Nosotros buscamos dar una experiencia, no solamente el producto. En Argentina se busca siempre lograr un vínculo con la gente, porque todos somos hinchas de la Selección, era difícil ver a Argentina afuera del Mundial, yo siempre confié que íbamos a clasificar. El interés de la promoción radica cuando el equipo empieza a perder las chances de ir al Mundial.

Ahora se viene Qatar... ¿se redobla la apuesta?

Volvemos a estar en boca de todos por la película también. La semana que viene volvemos al ruedo con una nueva promoción. Estamos yendo en la misma dirección, tratando de interpretar lo que piensa el imaginario del hincha de la Selección. Depositamos siempre en nuestro equipo muchas de nuestras frustraciones. Ahora estamos ilusionados, nos está yendo bien. Pero todas las promociones son arriesgadas, tienen su parte lúdica más allá de sus ejercicios de probabilidades.

Juguemos a volver al año 2017, ¿volvés a hacer todo sin cambiar nada?

Sí. Hay que bancarse el viaje. La parte más difícil de un desafío es aguantarte el camino, no hay nada como llegar. Pero lo más lindo es ir superando los límites. Noblex superó el umbral que tenía la marca, siempre estuvimos convencidos de que teníamos que seguir creciendo. Necesitábamos una promoción como esa. No solo la volvería hacer en ese momento, sino que ya estamos trabajando para salir con la nueva promoción que va en esa dirección.