El audio del pedido desesperado de Colapinto a Alpine en la penúltima vuelta: "¡Que Gasly me deje pasar!"

Franco Colapinto rozó su primer punto de la temporada en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 , pero finalizó en el puesto 11. En el circuito de Zandvoort, el joven argentino protagonizó una remontada en las vueltas finales, aunque terminó con gestos de fastidio tanto en los mensajes por radio como en sus declaraciones posteriores.

En el tramo decisivo, Colapinto ingresó a boxes para colocar neumáticos blandos y comenzó a avanzar posiciones en el relanzamiento. Allí se topó con su propio compañero de equipo, Pierre Gasly , quien claramente en desventaja y sin ninguna orden del equipo, optó por permanecer delante del argentino. Tras intentar sobrepasarlo, Colapinto pidió la intervención del equipo: “¡Díganle (a Gasly ) que me deje pasar!”.

La orden demoró, pero finalmente el francés cedió su lugar. La respuesta de los ingenieros fue: “Okey amigo, cambio de posiciones”, lo que desató el desahogo del argentino: “¡Vamos chicos! Gracias, gracias”.

La bronca de Colapinto tras la bandera a cuadros

Sin embargo, el alivio duró poco. Una vez caída la bandera a cuadros, Colapinto no pudo disimular la bronca por haber quedado a las puertas de sumar en el campeonato: “Lo siento amigo. Hoy realmente, de verdad, de verdad, no fue nuestro día. Bien manejado. Es una verdadera lástima”, se escuchó desde el box. A lo que el oriundo de Pilar respondió: “Aaah, puta mierda”.

Ante la prensa, Colapinto fue aún más claro sobre lo ocurrido: “Una carrera larga, complicada. Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlos sumado. No había que esforzarse mucho”.

El argentino también remarcó que el problema estuvo en la falta de coordinación con Alpine: “Siento que no nos ayudamos entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Tenemos que enfocarnos en estar un poquito más seguros de qué hacer en cada momento. Hoy pude haber sumado un punto y no lo hicimos”.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Colapinto tendrá revancha inmediata: la próxima cita será en Monza, del 5 al 7 de septiembre. Allí vivió su debut en la Máxima en 2024, cuando con Williams finalizó 12°. Esta vez, con más experiencia y un Alpine que empieza a mostrarse un poco más competitivo, buscará que la historia tenga un cierre distinto.