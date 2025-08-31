Alpine volvió a perjudicar a Franco Colapinto: la orden tardía que lo dejó sin chances de poder sumar

Franco Colapinto finalizó en la undécima posición en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 y estuvo muy cerca de sumar su primer punto como piloto de Alpine . El argentino, que había largado desde el puesto 16, mostró un buen ritmo y logró recuperarse tras un inicio con altibajos.

Aprovechó los abandonos de Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Lando Norris para escalar posiciones y se mantuvo competitivo hasta el final.

La estrategia de Alpine no pasó desapercibida, como ya es costumbre. Al comienzo, Colapinto logró superar a su compañero Pierre Gasly en una maniobra destacada, pero el equipo le ordenó devolver la posición pensando en otra estrategia.

Sin embargo, sobre el final, cuando el argentino contaba con neumáticos nuevos y ritmo para atacar, la situación se invirtió. Alpine demoró la orden para que Gasly lo deje pasar y, cuando finalmente lo hizo, ya no había tiempo para que Colapinto alcanzara la zona de puntos.

El pilarense cruzó la meta en el puesto 12 y se vio beneficiado por la sanción a Kimi Antonelli, por lo que terminó P11, justo detrás del último lugar que otorga unidades, lo que generó malestar en el entorno del argentino.

La bronca de Franco Colapinto tras la carrera

Tras bajarse del auto, Colapinto no ocultó su fastidio. “Fue una carrera larga, complicada, creo que aprovechamos bien las oportunidades pero nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, el resto fue una buena carrera”, declaró.

“Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos, siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, porque no había que esforzarse mucho, hubiera sido bastante simple”, agregó.

Lo que viene: Monza

Pese a la bronca, Colapinto destacó que se sintió más cómodo durante el fin de semana y valoró haber estado cerca de la zona de puntos. Con energías renovadas tras el parate, ya se enfoca en el Gran Premio de Italia, en Monza, un circuito que conoce bien y donde buscará revancha.