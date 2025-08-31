Las fuertes declaraciones de Franco Colapinto tras quedarse afuera de la zona de puntos: "Era muy fácil"

Franco Colapinto selló su mejor actuación desde que es piloto de Alpine; sin embargo, mostró su descontento por la estrategia del equipo.

Franco Colapinto, para nada conforme con la estrategia de Alpine en el GP de Países Bajos.

En la vuelta de la Fórmula 1 tras el receso de verano, Franco Colapinto consiguió su mejor resultado como piloto de Alpine: fue P11 en el Gran Premio de Países Bajos, en una carrera que tuvo de todos. A pesar de esto, el piloto argentino no terminó para nada feliz de quedar fuera de la zona de puntos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1962166264626884795&partner=&hide_thread=false P11 and P17 after an eventful race in Zandvoort pic.twitter.com/UkGscvfe0T — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 31, 2025

Es que la escudería francesa priorizó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y complicó los planes de Colapinto para sumar en Zandvoort. En declaraciones tras la carrera, el oriundo de Pilar dejó en claro su descontento.

Qué dijo Franco Colapinto tras la carrera “Fue una carrera larga, complicada, creo que aprovechamos bien las oportunidades pero nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, el resto fue una buena carrera”, disparó sin filtros el aregntino.

Y siguió: “Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos, siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, porque no había que esforzarse mucho, hubiera sido bastante simple”. Finalmente, aseguró: “Fue un buen fin de semana, estoy un poco más cómodo”.