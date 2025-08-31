La incómoda reacción de Máxima de Países Bajos cuando le preguntaron por Franco Colapinto: "Todavía no..."

Máxima Zorreguieta , reina de Países Bajos , protagonizó un momento curioso durante el Gran Premio de Zandvoort de Fórmula 1 . Consultada por la presencia del piloto argentino Franco Colapinto , la monarca sorprendió con una respuesta breve y categórica.

La escena se produjo en los boxes del circuito neerlandés, cuando las cámaras de ESPN registraron el encuentro en la previa de la carrera. La reina, sonriente pero visiblemente incómoda, prefirió no profundizar en la figura del joven corredor que este año debutó como piloto titular de Alpine.

“Mucha gente naranja que viene a disfrutar este deporte y apoyarlo mucho a Max (Verstappen) pero también a todos los corredores, es un deporte fantástico”, reconoció sonriente, destacando la presencia del neerlandés.

Sin embargo, cuando fue consultada por Franco Colapinto y si su corazón también estaba ahí (cabe recordar que Máxima nació en Argentina y, de hecho, respondió la entrevista en español), se mostró visiblemente incómoda y respondió: “Sí, pero todavía no lo conocí”.

Más tarde, en declaraciones a DAZN, Máxima buscó mantener un tono neutral y aclaró que no tenía preferencias por ningún competidor: “Soy Reina de Holanda, quiero que les vaya muy bien a los dos y sobre todo que no haya accidentes”, expresó en referencia a los protagonistas de la jornada.

El silencio de Máxima en torno a Colapinto no resulta casual. Como representante de la Corona, suele evitar pronunciamientos que puedan interpretarse como favoritismos deportivos. Además, en Países Bajos la atención está centrada en Max Verstappen, ídolo local y múltiple campeón mundial de Fórmula 1, quien acapara el fervor de la afición.