El análisis de Colapinto sobre el trabajo de Alpine durante el Gran Premio de Países Bajos: "Hay que..."

Franco Colapinto palpitó la carrera en el trazado de Zandvoort y destacó el gran trabajo de los ingenieros de la escudería francesa durante el fin de semana.

Franco Colapinto (largará P16) sale a la pista en el trazado de Zandvoort para disputar a partir de las 10:00 (hora de Argentina) el Gran Premio de los Países Bajos. Esta carrera será la 15° en el campeonato mundial de la Fórmula 1 2025 y la novena del piloto argentino en Alpine.

En lo que va del año, el pilarense no pudo sumar ningún punto en los anteriores ocho Grande Premios, ya que sufrió algunos accidentes como en Imola o Gran Bretaña, algunas fallas en su monoplaza como en España y también el equipo no colaboró desde los boxes por malas estrategias o paradas lentas como ocurrió en Hungría y en Canadá.

Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de los Países Bajos Mientras aprovecha para descansar antes de correr la carrera en el trazado de Zandvoort, Franco Colapinto habló unos minutos con Juan Fossaroli, periodista de ESPN, y le consultó si le gustaría que haya lluvia durante las 72 vueltas (hay un 60% de probabilidad): “Si vendría un poco de lluvia. Creo que estamos esperando a que llueva un poco porque sería bueno para abrir la carrera y que nos dé un par de oportunidades así que sería bueno y veremos qué pasa. Definitivamente queremos que suban las probabilidades de lluvia”, sentenció en primera instancia.

Franco Colapinto palpitó la carrera del GP de Países Bajos (Créditos: ESPN)

Por otro lado, el argentino habló sobre el rendimiento del A525 de Alpine en lo que va del fin de semana y destacó el gran trabajo de los ingenieros durante el fin de semana: “Lo de la Q1 fue una pena porque estábamos para pasar y creo que en la Q2, Pierre hizo una buena vuelta, pero estábamos con unos problemas. En general creo que hicimos un buen trabajo, encontramos un poco más de performance y hay que trabajar para tener un buen ritmo”, lanzó.