Franco Colapinto tuvo su mejor actuación desde su vuelta a la F1 y terminó P9 en la FP2 del GP de Países Bajos

Franco Colapinto lo consiguió. Tras finalizar P18 en la primera práctica de la mañana , por primera vez desde su regreso a la Fórmula 1 de la mano de Alpine , el piloto argentino de 22 años se metió en el top 10. En esta ocasión finalizó en el puesto 9° en la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de los Países Bajos, que estuvo marcada por varios accidentes, tras marcar un tiempo de 1:10.557 con gomas blandas.

Por su parte, Lando Norris de McLaren terminó en lo más alto de la parrilla y marcó el mejor tiempo en la segunda práctica libre (1:09.890). Además, el festejo naranja fue duplicado, ya que Oscar Piastri, líder del campeonato mundial de la Fórmula 1 , terminó tercero. A su vez, la gran sorpresa la dio Fernando Alonso con su Aston Martin que se metió en el segundo lugar y quedó a 0.087 milésimas del líder.

¡¡LAS POSICIONES DE LA FP2 EN PAÍSES BAJOS CON EL 9° LUGAR DE FRANCO COLAPINTO COMO GRAN DESTACADO!! #DutchGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/SWLsk4Idsh

Ahora, este sábado a las 6:30 (hora argentina) se llevará a cabo la tercera y última práctica antes de la clasificación (11:00). Por último, el domingo a las 10:00 se correrá el Gran Premio de Países Bajos en lo que será la octava carrera de Colapinto a bordo del Alpine .

El número 43 de Alpine cerró su participación en la segunda jornada de entrenamientos libres en el trazado de Zandvoort. De sus tres intentos de vuelta rápida, el mejor tiempo que marcó fue de 1:10.557 (en su tercera vuelta rápida) y finalizó por primera vez en su regreso a la Máxima dentro del top 10. En esta ocasión finalizó en el puesto 9° en la FP2. Por su parte, McLaren nuevamente dominó con Lando Norris en la primera posición y Fernando Alonso con su Aston Martin fue segundo. Oscar Piastri de McLaren completó el podio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1961445462671511815&partner=&hide_thread=false Our top three in second practice at Zandvoort



Lando

Fernando

Oscar#F1 #DutchGP pic.twitter.com/WR2TjyX3yx — Formula 1 (@F1) August 29, 2025

Gran vuelta de Franco Colapinto en su tercer giro

En su tercera vuelta rápida, el piloto de Alpine marcó un tiempo de 1:10.557 con gomas blandas que lo dejó a 1 segundos del líder Lando Norris. De todas maneras, el argentino está mostrando un mejor rendimiento en cada vuelta que da y podría seguir bajando los tiempos en lo que resta de sesión.

Video: nueva bandera roja por un choque de Alexander Albon

Los accidentes no paran en la segunda sesión de entrenamientos en Zandvoort. Tras el choque de Lance Stroll y la falla en el auto de Isakc Hadjar, ahora fue el turno de Alexander Albon de Williams, quien perdió el control de su monoplaza y chocó contra las barreras quedando atascado en la grava.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1961439245555421433&partner=&hide_thread=false NUEVAMENTE BANDERA ROJA EN LA FP2, EN ESTE CASO POR UN PEQUEÑO CHOQUE DE ALBON.



#DutchGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Eu9ai4OUZQ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2025

Franco Colapinto mejoró su tiempo en la segunda vuelta rápida

Tras una correcta primera vuelta rápida, el argentino salió nuevamente a pista y mejoró su tiempo. En esta ocasión marcó una vuelta de 1:12.705 y se mantiene a 1.6 segundos del líder, el alemán Nico Hulkenberg de Kick Sauber.

Virtual Safety Car por una falla en el motor del auto de Hadjar

A los pocos minutos de que se reanude la sesión tras la bandera roja por el choque de Stroll, el Racing Bulls de Isack Hadjar se quedó sin potencia y al no poder mover el monoplaza, los comisarios decretaron un virtual safety car mientras los ayudantes de pista sacan el auto por la escapatoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1961435749670109477&partner=&hide_thread=false Hadjar has pulled up at the side of the track triggering a Virtual Safety Car #F1 #DutchGP pic.twitter.com/hGUaS9OyKi — Formula 1 (@F1) August 29, 2025

Video: bandera roja por un choque de Lance Stroll

El piloto canadiense de Aston Martin destrozó la parte lateral derecha de su monoplaza a la salida de la curva 3 y eso provocó que saliera la bandera roja y se detuviera la sesión de entrenamientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1961432963507200483&partner=&hide_thread=false ¡ASÍ FUE EL IMPACTANTE CHOQUE QUE DEJÓ A STROLL OUT DE LA PRÁCTICA 2 EN PAÍSES BAJOS!



#DutchGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3wnJd02UDZ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2025

Colapinto marcó su primera vuelta rápida en la P2 de Países Bajos

El piloto argentino fue uno de los primeros en salir a la pista en la FP2 del GP de Países Bajos. En su primera vuelta rápida el pilarense marcó un tiempo de 1:13:502, aunque fue superado por alguno de los pilotos, todavía tiene tiempo para mejorarlo y quedar en los puestos de arriba.