Franco Colapinto tuvo su mejor actuación desde su vuelta a la F1 y terminó P9 en la FP2 del GP de Países Bajos
Franco Colapinto, piloto de Alpine, mostró un gran ritmo y mejoró su rendimiento lo que le permitió finalizar dentro del top 10 por primera vez en la temporada.
Franco Colapinto lo consiguió. Tras finalizar P18 en la primera práctica de la mañana, por primera vez desde su regreso a la Fórmula 1 de la mano de Alpine, el piloto argentino de 22 años se metió en el top 10. En esta ocasión finalizó en el puesto 9° en la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de los Países Bajos, que estuvo marcada por varios accidentes, tras marcar un tiempo de 1:10.557 con gomas blandas.
Franco Colapinto tuvo su mejor actuación y finalizó P9 en la FP2 de Países Bajos
Por su parte, Lando Norris de McLaren terminó en lo más alto de la parrilla y marcó el mejor tiempo en la segunda práctica libre (1:09.890). Además, el festejo naranja fue duplicado, ya que Oscar Piastri, líder del campeonato mundial de la Fórmula 1, terminó tercero. A su vez, la gran sorpresa la dio Fernando Alonso con su Aston Martin que se metió en el segundo lugar y quedó a 0.087 milésimas del líder.
Ahora, este sábado a las 6:30 (hora argentina) se llevará a cabo la tercera y última práctica antes de la clasificación (11:00). Por último, el domingo a las 10:00 se correrá el Gran Premio de Países Bajos en lo que será la octava carrera de Colapinto a bordo del Alpine.
El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP2 de Países Bajos
Final de la práctica 2 del GP de Hungría: Colapinto P9
El número 43 de Alpine cerró su participación en la segunda jornada de entrenamientos libres en el trazado de Zandvoort. De sus tres intentos de vuelta rápida, el mejor tiempo que marcó fue de 1:10.557 (en su tercera vuelta rápida) y finalizó por primera vez en su regreso a la Máxima dentro del top 10. En esta ocasión finalizó en el puesto 9° en la FP2. Por su parte, McLaren nuevamente dominó con Lando Norris en la primera posición y Fernando Alonso con su Aston Martin fue segundo. Oscar Piastri de McLaren completó el podio.
Gran vuelta de Franco Colapinto en su tercer giro
En su tercera vuelta rápida, el piloto de Alpine marcó un tiempo de 1:10.557 con gomas blandas que lo dejó a 1 segundos del líder Lando Norris. De todas maneras, el argentino está mostrando un mejor rendimiento en cada vuelta que da y podría seguir bajando los tiempos en lo que resta de sesión.
Video: nueva bandera roja por un choque de Alexander Albon
Los accidentes no paran en la segunda sesión de entrenamientos en Zandvoort. Tras el choque de Lance Stroll y la falla en el auto de Isakc Hadjar, ahora fue el turno de Alexander Albon de Williams, quien perdió el control de su monoplaza y chocó contra las barreras quedando atascado en la grava.
Franco Colapinto mejoró su tiempo en la segunda vuelta rápida
Tras una correcta primera vuelta rápida, el argentino salió nuevamente a pista y mejoró su tiempo. En esta ocasión marcó una vuelta de 1:12.705 y se mantiene a 1.6 segundos del líder, el alemán Nico Hulkenberg de Kick Sauber.
Virtual Safety Car por una falla en el motor del auto de Hadjar
A los pocos minutos de que se reanude la sesión tras la bandera roja por el choque de Stroll, el Racing Bulls de Isack Hadjar se quedó sin potencia y al no poder mover el monoplaza, los comisarios decretaron un virtual safety car mientras los ayudantes de pista sacan el auto por la escapatoria.
Video: bandera roja por un choque de Lance Stroll
El piloto canadiense de Aston Martin destrozó la parte lateral derecha de su monoplaza a la salida de la curva 3 y eso provocó que saliera la bandera roja y se detuviera la sesión de entrenamientos.
Colapinto marcó su primera vuelta rápida en la P2 de Países Bajos
El piloto argentino fue uno de los primeros en salir a la pista en la FP2 del GP de Países Bajos. En su primera vuelta rápida el pilarense marcó un tiempo de 1:13:502, aunque fue superado por alguno de los pilotos, todavía tiene tiempo para mejorarlo y quedar en los puestos de arriba.