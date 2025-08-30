La queja de Colapinto, que involucra a dos pilotos, tras finalizar P16 en la qualy del GP de Países Bajos: "Me taparon"
Franco Colapinto, piloto de Alpine, analizó su rendimiento en la clasificación en Zandvoort y apuntó contra dos pilotos por haberles perjudicado su vuelta.
Franco Colapinto no tuvo su mejor sábado de Fórmula 1. Luego de finalizar P18 y P9 en las primeras dos prácticas del viernes, el pilarense no comenzó de la mejor manera este día, ya que terminó último en la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos.
De todas maneras, el ritmo que mostró el pilarense fue bueno y se esperaba que pudiera avanzar a la Q2 en la qualy. No obstante, el tráfico en la pista y el mal rendimiento del A525 provocó que el piloto de 22 años quedara eliminado en la Q1 y largará en la posición 16° en la carrera de este domingo (10:00 hora de Argentina).
De esta manera, el piloto de Alpine se quedó por quinta vez afuera de la Q2 desde que es piloto de la escudería francesa (Mónaco, España, Gran Bretaña y Bélfica son las otras cuatro en las que no pudo avanzar a la siguiente instancia). Por detrás de él estarán Nico Hulkenberg de Kick Sauber, Esteban Ocon y Oliver Bearman de Haas y Lance Stroll de Aston Martin.
El análisis de Franco Colapinto tras la qualy en Hungría
Tras finalizar su participación en la clasificación, Franco Colapinto pasó por la zona mixta y habló con los medios presentes. Allí hizo analizó su rendimiento y apuntó contra Carlos Sainz de Williams y Oliver Bearman por haberles estorbado en la última vuelta rápida de la Q1: “El auto andaba mejor, pero me taparon Sainz y Bearman en el sector 3; ellos saben lo que hacen cuando tenés un auto delante, perdés mucha carga. Es una pena porque tendríamos que haber pasado [a la Q2]”, sentenció.
Así sigue el cronograma de Franco Colapinto en el GP de Hungría
Este domingo a las 10:00 (hora de Argentina) se disputará el GP de los Países Bajos en lo que será la novena carrera de Franco Colapinto en Alpine y la jornada 15° del campeonato mundial de la Fórmula 1. En la primera fila estará Oscar Piastri de McLaren, que se quedó con la pole position, y su compañero de equipo, Lando Norris. Luego estarán Max Verstappen, Isack Hadjar, George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Carlos Sainz y Fernando Alonso.