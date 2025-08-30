La queja de Colapinto, que involucra a dos pilotos, tras finalizar P16 en la qualy del GP de Países Bajos: "Me taparon"

Franco Colapinto, piloto de Alpine, analizó su rendimiento en la clasificación en Zandvoort y apuntó contra dos pilotos por haberles perjudicado su vuelta.

De todas maneras, el ritmo que mostró el pilarense fue bueno y se esperaba que pudiera avanzar a la Q2 en la qualy. No obstante, el tráfico en la pista y el mal rendimiento del A525 provocó que el piloto de 22 años quedara eliminado en la Q1 y largará en la posición 16° en la carrera de este domingo (10:00 hora de Argentina).

Colapinto FP1 Países Bajos Franco Colapinto largará desde el puesto 16° en el GP de Países Bajos. Foto: @Alpine

De esta manera, el piloto de Alpine se quedó por quinta vez afuera de la Q2 desde que es piloto de la escudería francesa (Mónaco, España, Gran Bretaña y Bélfica son las otras cuatro en las que no pudo avanzar a la siguiente instancia). Por detrás de él estarán Nico Hulkenberg de Kick Sauber, Esteban Ocon y Oliver Bearman de Haas y Lance Stroll de Aston Martin.

El análisis de Franco Colapinto tras la qualy en Hungría Tras finalizar su participación en la clasificación, Franco Colapinto pasó por la zona mixta y habló con los medios presentes. Allí hizo analizó su rendimiento y apuntó contra Carlos Sainz de Williams y Oliver Bearman por haberles estorbado en la última vuelta rápida de la Q1: “El auto andaba mejor, pero me taparon Sainz y Bearman en el sector 3; ellos saben lo que hacen cuando tenés un auto delante, perdés mucha carga. Es una pena porque tendríamos que haber pasado [a la Q2]”, sentenció.