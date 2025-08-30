No le gustó nada: el gesto de Pierre Gasly a Franco Colapinto en plena FP3 del GP de Países Bajos

Sobre el final de la tercera práctica en Zandvoort, Pierre Gasly y Franco Colapinto tuvieron un pequeño cruce en pista que no le cayó nada bien al francés.

El sábado no comenzó nada bien para Alpine. Luego de un buen rendimiento en las primeras dos sesiones de entrenamientos del viernes en las que Pierre Gasly finalizó 10° y 17°, y Franco Colapinto terminó 18° y 9°, los dos pilotos de la escudería francesa terminaron 19° y 20° respectivamente en la FP3 del Gran Premio de los Países Bajos.

Tanto el francés como el argentino no dieron tantos giros en el trazado de Zandvoort y con una estrategia pensada para la qualy, ambos corredores pasaron la mayor cantidad del tiempo dando vueltas, pero sin marcar grandes tiempos. Además, estuvieron un buen rato en los boxes analizando los tiempos de sus rivales y definiendo estrategias de cara a la clasificación (11:00 hora de Argentina).

El gesto de Pierre Gasly a Colapinto en la FP3 del GP de Países Bajos No obstante, en los últimos 10 minutos de la sesión, ambos salieron a dar un último giro rápido para tomar ritmo y confianza de cara a lo que se viene, y sobre el final se dio un tenso cruce entre Pierre Gasly y Franco Colapinto. En la última curva del circuito de Zandvoort, ambos pilotos de la escudería francesa se encontraron en pista y el francés venía con buen ritmo para abrir una vuelta rápida más.

El gesto de Pierre Gasly a Franco Colapinto en la FP3 del GP de Países Bajos (Créditos: ESPN)

No obstante, allí se topó con el número 43 que intentó dejarle el espacio, pero no fue suficiente. Eso provocó el enojo de Pierre quien se puso lado a lado con Franco y le hizo un gesto con su mano dando a entender que no entendía su maniobra. De todas formas, todo quedó en la pista y las prácticas para los dos continuaron de la mejor manera.