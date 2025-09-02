Cuánto deberá pagar River como multa por los faltazos de Gallardo a las conferencias post Lanús y San Martín (SJ)

River atraviesa un momento alentador en cuanto a resultados, pero el nivel futbolístico sigue siendo una deuda pendiente. El equipo de Marcelo Gallardo está en competencia en todos los frentes: jugará los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, la misma instancia de Copa Argentina ante Racing, lidera la Zona B del torneo Clausura y es puntero de la tabla anual, que entrega dos pasajes directos a la próxima Libertadores más un tercero a Repechaje.

Sin embargo, en las últimas horas llegó una mala noticia desde la Asociación del Fútbol Argentino. La AFA aplicó una sanción económica al Millonario por incumplir el Reglamento para la Organización, Desarrollo y Transmisión de la Liga Profesional, que en su artículo 57 establece que los entrenadores deben hablar obligatoriamente en conferencia de prensa .

“Ambos técnicos están obligados a estar disponibles para la conferencia de prensa dos días antes del partido y después del partido (junto a un jugador capitán, representativo o referente). La conferencia de prensa después del partido no debe comenzar más tarde de veinte (20) minutos después de la conclusión del partido para los visitantes y cuarenta (40) minutos para los locales”, indica el ODT 2025 de la LPF.

La sanción equivale al valor de 250 entradas populares ($23.000 cada una) por cada incumplimiento. En números actuales, el monto asciende a $5.750.000 por partido, lo que deja un total de $11.500.000 que serán descontados de los ingresos por derechos de TV.

El motivo por el que Marcelo Gallardo no habló ante Lanús y San Martín (SJ)

Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa Tal como había sucedido después del agónico empate de Lanús el lunes pasado, Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa. FotoBaires

De esta manera, el detalle de las últimas decisiones de Gallardo es el siguiente: el lunes frente a Lanús el DT no habló, molesto por el empate agónico según adujeron desde su entorno; el jueves ante Unión, por Copa Argentina, sí dio la conferencia; y el domingo, tras el triunfo frente a San Martín de San Juan, volvió a guardar silencio.

En la Copa Libertadores, luego del cruce con Libertad por octavos, Gallardo también había mostrado fastidio: respondió solo tres preguntas y se retiró con un irónico “me voy a disfrutar de la noche”, tras consultas sobre el flojo nivel de River que no le cayeron bien.

Según trascendió en Núñez, la razón detrás del silencio del Muñeco estaría vinculada a su disconformidad con el rendimiento del equipo: entiende que River debe mostrar mucho más desde lo futbolístico y prefiere no exponer críticas públicas pese a los triunfos.