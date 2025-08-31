La llamativa decisión de Gallardo tras el 2-0 de River a San Martin (SJ) que sorprendió a la prensa

Marcelo Gallardo repitió lo hecho días atrás ante Lanús y volvió a no presentarse a hablar tras el triunfo de River ante los sanjuaninos en el Monumental.

Tal como había sucedido después del agónico empate de Lanús el lunes pasado, Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa.

River sigue sumando en el Clausura. En el Monumental, el equipo de Marcelo Gallardo venció 2-0 a San Martín de San Juan con goles de Lencina y Salas, para quedarse con la punta de la Zona B con 15 unidades. Además, lidera la tabla anual con 46 puntos y mantiene firme el sueño de clasificarse a la próxima Copa Libertadores.

Sin embargo, más allá del resultado positivo, la atención también se posó en la actitud del entrenador. Una vez más, Gallardo decidió no presentarse a la conferencia de prensa posterior al partido, repitiendo lo que había hecho tan solo seis días antes en la victoria ante Lanús.

Por qué Marcelo Gallardo decidió suspender nuevamente la conferencia

River ganó y está puntero, pero el Muñeco Gallardo eligió otra vez el silencio. ¿Malestar con el nivel del equipo?

Según trascendió extraoficialmente en Núñez, la razón sería su disconformidad con el nivel futbolístico mostrado por el equipo: entiende que River debía ofrecer más argumentos en el juego y, para evitar críticas públicas, prefiere guardar silencio pese a la victoria.

De acuerdo al reglamento de la Liga Profesional (ODT 2025), ambos técnicos están obligados a asistir a la conferencia pospartido o, en su defecto, enviar a un jugador referente. El incumplimiento de esta norma acarrea una multa económica equivalente al valor bruto de 250 entradas generales (unos 5 millones de pesos), además de sanciones similares por no brindar entrevistas en otras instancias oficiales.