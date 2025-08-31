Con goles de Lencina y Salas, River derrotó 2-0 a San Martín de San Juan y recuperó la cima de la Zona B
River, que venía de lograr el pasaje a cuartos de la Copa Argentina frente a Unión, derrotó a San Martín de San Juan en el Monumental y es único puntero.
River Plate vence 2-0 a San Martín de San Juan en el segundo tiempo del partido por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 que se está disputando en el estadio Monumental. El juvenil Santiago Lencina y el experimentado Maximiliano Salas concretaron los dos tantos del equipo millonario.