Con goles de Lencina y Salas, River derrotó 2-0 a San Martín de San Juan y recuperó la cima de la Zona B

River, que venía de lograr el pasaje a cuartos de la Copa Argentina frente a Unión, derrotó a San Martín de San Juan en el Monumental y es único puntero.

MDZ Deportes

Maxi Salas ya convirtió el segundo gol de River y Juanfer Quintero sale a su encuentro para festejarlo.

Fotobaires

River Plate vence 2-0 a San Martín de San Juan en el segundo tiempo del partido por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 que se está disputando en el estadio Monumental. El juvenil Santiago Lencina y el experimentado Maximiliano Salas concretaron los dos tantos del equipo millonario.

El gol de Lencina para el 1-0 de River

Gol de Lencina para el 1-0 de River ante San Martín SJ

Tremendo zurdazo de Salas para el 2-0 del Millonario

Golazo de Maxi Salas para el 2-0 de River frente a San Martín SJ

El minuto a minuto de River vs San Martín de San Juan

