El posteo de Alpine por la carrera de Franco Colapinto y una ola de críticas despiadadas

Franco Colapinto redondeó este domingo su mejor actuación en la Fórmula 1 en lo que va del año, consiguiendo finalizar undécimo en el Gran Premio de países Bajos y quedando así muy cerca de sumar su primer punto como piloto de Alpine .

Tras el largo receso de verano, el argentino demostró mejor adaptación y tuvo una carrera destacada, a pesar de las adversidades que debió sortear por erróneas estrategias de su propia escudería, algo que cada vez sorprende menos.

Colapinto mostró mejor rendimiento que su compañero, Pierre Gasly (que suma los únicos puntos de Alpine en el campeonato), y de hecho logró sobrepasarlo en pista. Sin embargo, la orden fue volver a dejarlo pasar.

Sobre el final de la carrera, con muchas más chances de pelear adelante, la orden de invertir nuevamente posiciones tardó en llegar y Franco Colapinto debió conformarse con acariciar la zona de puntos .

A priori se puede analizar como un gran avance en la temporada de Colapinto, aunque las extrañas estrategias de Alpine demuestran a las claras por qué es el peor equipo del campeonato.

El posteo de Alpine y las críticas despiadadas

Tras la carrera, en las redes de Alpine felicitaron al argentino por su gran trabajo en Zandvoort: “Mejor resultado del año. Franco Colapinto mega drive hoy”, fueron las palabras que utilizaron para referirse al buen desempeño de su piloto.

colapinto posteo de alpine El posteo de Alpine tras la gran carrera de Franco Colapinto. X Alpine

Sin embargo, el posteo desató una ola de críticas despiadadas por la actuación de Alpine como equipo:

alpine redes

alpine redes1

alpine redes2

alpine redes3

alpine redes4