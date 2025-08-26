Marcelo Gallardo explotó tras el gol agónico de Lanús y luego sorprendió con una decisión inesperada

Marcelo Gallardo no ocultó su bronca por el 1-1 en la Fortaleza y levantó la conferencia de prensa tras el tanto de Rodrigo Castillo en el minuto 95.

El empate sobre la hora de Lanús frente a River dejó a Marcelo Gallardo al borde de la explosión. El Muñeco, que venía masticando bronca por una serie de errores en la jugada previa al gol agónico de Rodrigo Castillo, terminó al borde de un ataque de nervios y luego sorprendió a todos al suspender la conferencia de prensa.

"¡La puta madre!" El insulto que se escuchó al aire marcó el termómetro de su enojo. Es un rato antes del tanto que le sacó a River un triunfo clave fuera del Monumental, Gallardo descargó con furia y hasta chocó con su ayudante Matías Biscay imitando cómo debería haber puesto el cuerpo Juanfer Quintero para bancar la posesión tras un pase largo en el que Lanús recuperó la pelota y finalmente Castillo igualó el partido con el tiro del final.

La reacción de Marcelo Gallardo en la previa del empate de Lanús El gesto de bronca de Gallardo en la previa a la última jugada del partido El gesto de bronca de Gallardo en la previa a la última jugada del partido ESPN No es común que el DT levante sus ruedas de prensa, pero esta vez prefirió no hablar para evitar un cruce incómodo. Su enojo tenía un antecedente recientes: ya había salido molesto de la conferencia tras la clasificación a cuartos de la Libertadores contra Libertad, donde se cruzó con un periodista de DSports.

Desde su vuelta al club, es la tercera vez que cancela una conferencia: antes lo había hecho tras un 0-0 con San Lorenzo por un estado febril y luego en un 1-1 contra Sarmiento en Junín. Esta vez, el golpe fue el empate en el minuto 95 que lo dejó mascullando bronca en la Fortaleza.