La pregunta que indignó a Gallardo tras sufrir con Libertad: se cruzó con el periodista y dio por terminada la conferencia
Marcelo Gallardo se mostró fastidioso por una pregunta sobre el rendimiento de River y cerró de golpe la conferencia tras hablar de la serie contra Palmeiras.
River Plate se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Libertad de Paraguay en el Monumental. Fue 1-1 en el partido de vuelta y clasificación por penales, con Franco Armani como figura al tapar el remate decisivo.
Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa luego del sufrido triunfo, pero el clima se tensó con una pregunta -la tercera de una corta conferencia- sobre el nivel futbolístico de su equipo. “Te quiero preguntar por un balance general de la serie, si fue justo el pase de River a cuartos. ¿Te deja preocupado el segundo tiempo por el rendimiento futbolístico?”, lanzó un periodista en la sala.
La respuesta del DT fue cortante: “Ya hice el análisis, vos me escuchaste recién. No voy a repetir lo que dije. Cambiá la pregunta si querés”. Y cuando el colega insistió, el Muñeco se fastidió aún más: “No lo perdimos. Si eso esperabas, no lo perdimos. La noche era oscura para nosotros. Estoy contento de haber pasado esta noche que no venía bien, sobre todo en el segundo tiempo. Voy a disfrutar de esta noche porque cuando la cosa viene mal parida… hoy cayó la moneda de este lado”.
La conferencia completa de Gallardo: ¡duró 7 minutos y a la tercera pregunta se fue!
De todos modos, Gallardo dejó un análisis futbolístico: “Obviamente tenemos que mejorar, tener mayor regularidad en el juego. Quisimos jugar de igual manera con un hombre menos y eso nos confundió. A veces hay que manejar los momentos, bajar la espuma y ver cómo hacer. Eso hay que corregirlo”.
El técnico cerró con un mensaje mirando hacia adelante: “Esperaré recuperar jugadores, mejorar como equipo y llegar mejor preparados porque vamos a enfrentar a un candidato a ganar la Copa. Nos vamos a medir con mucha expectativa. Así que bueno, me voy a disfrutar la noche. Discúlpenme. Buenas noches”. Con esas palabras, dio por terminada la conferencia de prensa de manera abrupta y luego de tan solo tres preguntas.