La pregunta que indignó a Gallardo tras sufrir con Libertad: se cruzó con el periodista y dio por terminada la conferencia

Marcelo Gallardo se mostró fastidioso por una pregunta sobre el rendimiento de River y cerró de golpe la conferencia tras hablar de la serie contra Palmeiras.

Marcelo Gallardo se cruzó con un periodista y cerró la conferencia con un “me voy a disfrutar la noche”.

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa luego del sufrido triunfo, pero el clima se tensó con una pregunta -la tercera de una corta conferencia- sobre el nivel futbolístico de su equipo. “Te quiero preguntar por un balance general de la serie, si fue justo el pase de River a cuartos. ¿Te deja preocupado el segundo tiempo por el rendimiento futbolístico?”, lanzó un periodista en la sala.

La respuesta del DT fue cortante: “Ya hice el análisis, vos me escuchaste recién. No voy a repetir lo que dije. Cambiá la pregunta si querés”. Y cuando el colega insistió, el Muñeco se fastidió aún más: “No lo perdimos. Si eso esperabas, no lo perdimos. La noche era oscura para nosotros. Estoy contento de haber pasado esta noche que no venía bien, sobre todo en el segundo tiempo. Voy a disfrutar de esta noche porque cuando la cosa viene mal parida… hoy cayó la moneda de este lado”.

De todos modos, Gallardo dejó un análisis futbolístico: "Obviamente tenemos que mejorar, tener mayor regularidad en el juego. Quisimos jugar de igual manera con un hombre menos y eso nos confundió. A veces hay que manejar los momentos, bajar la espuma y ver cómo hacer. Eso hay que corregirlo".