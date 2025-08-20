La decisión de River con la renovación de Miguel Ángel Borja y la postura del jugador

El contrato de Borja finaliza el 31 de diciembre de este 2025 y en River están determinando qué hacer con el futuro del colombiano.

Tras el triunfo por 4-2 contra Godoy Cruz por el torneo Clausura, River Plate se prepara para la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores contra Libertad, este jueves desde las 21.30 en el Monumental. Con el equipo plenamente enfocado en este compromiso, entre tanto, desde el club ya piensan en el próximo mercado de pases.

Más precisamente, el asunto que ocupa la agenda en Núñez en estas horas es la situación contractual de Miguel Ángel Borja, cuyo vínculo finaliza el 31 de diciembre de este 2025. Si bien es cierto que el delantero de 32 años no está teniendo una gran temporada y es bastante resistido por los hinchas, en la institución no pretenden dejarlo ir así como así.

Borja jugó 45 minutos en el empate de River ante Libertad: fue reemplazado por Driussi en el entretiempo. Borja es muy resistido en el mundo River. NA La intención del Millonario es renovarle al Colibrí y ya habría comenzado a gestionar la extensión del contrato. Aún no se sabe hasta cuándo, pero la intención primaria iría más allá de que el goleador permanezca o no en el equipo y sería que en caso de que se vaya en la próxima temporada, no lo haga en condición de libre y le deje al club algún rédito económico al club.

En cuanto al colombiano, que había llegado en 2022 desde Junior de Barranquilla por 8 millones de dólares, tiene deseos de quedarse a seguir peleando el puesto. Más allá de las críticas de los fanáticos (a los que el último fin de semana les pidió perdón tras un yerro contra el Tomba), declaró en más de una oportunidad que está a gusto en la Banda, además de que se siente respaldado por Marcelo Gallardo.