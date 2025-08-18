El sorpresivo gesto de Borja a los hinchas de River tras perderse dos chances de gol ante Godoy Cruz

Miguel Ángel Borja sigue sin poder cortar con su sequía goleadora en River y tras fallar una ocasión clara, le hizo un gesto a la hinchada.

Con un once totalmente alternativo, River impuso condiciones, venció por 4-2 a Godoy Cruz en el Monumental y se convirtió en el único líder de la zona B con 11 puntos. Con un doblete de Sebastián Driussi, quien volvió a ser titular tras la lesión en el Mundial de Clubes, y dos tantos de Giuliano Galoppo, los dirigidos por Marcelo Gallardo se quedaron con tres puntos vitales.

A pesar de la victoria, quien sigue sin poder cortar con su sequía goleadora es Miguel Ángel Borja. El colombiano, que venía de ser de la partida ante San Martín de Tucumán e Independiente, ingresó en el complemento con el encuentro 4-2 y eso que lo había favorecido en seis partidos de 2025 (entró y convirtió ante Lanús, San Martín SJ, Talleres, Vélez, Independiente del Valle y Platense) no lo ayudó ante los mendocinos.

El Colibrí tuvo tres ocasiones claras para aumentar la ventaja en el marcador. La primera y más clara le llegó a los 30 minutos del segundo tiempo cuando quedó mano a mano al atacar las espaldas del segundo central del Tomba pero se enredó, pifió y la jugada terminó quedando en la nada.

Miguel Ángel Borja le pidió perdón a la gente de River Miguel Ángel Borja le pidió perdón a los hinchas de River tras fallar tres chances ante Godoy Cruz Las otras dos fueron sobre el final del partido, pero tampoco se pudo sacar la mufa y tras fallar una chance inmejorable de marcar un gol, Miguel Ángel Borja miró a las tribunas del Más Monumental, alzó sus manos y le pidió perdón a todos los hinchas presentes, casi como entendiendo el momento que está atravesando y el malestar que le puede generar a esa gente que, sin embargo, reaccionó con palmas.