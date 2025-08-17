Sonríe, Gallardo: los dos futbolistas de River que estarán disponibles para la revancha ante Libertad

Pensando en el partido de vuelta ante el Gumarelo por la Libertadores, River y el Muñeco recuperaron a dos jugadores fundamentales en el once titular.

Los dos futbolistas de River que tendrá disponible Marcelo Gallardo de cara a la revancha ante Libertad

River tiene la mente puesta en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay (0-0 en la ida), pero antes de ese compromiso tendrá que medirse ante Godoy Cruz este domingo a las 18:30 en el Monumental.

De cara a este partido, Marcelo Gallardo pondrá un once alternativo para preservar a algunos futbolistas de cara a la revancha ante el Gumarelo. Además, en las últimas horas recibió la gran noticia de que Maximiliano Salas y Lucas Martínez Quarta, ambos futbolistas que sufrieron esguinces en sus rodillas, podrán estar a disposición del DT de cara al choque copero.

El marcador central de River, Lucas Martínez Quarta, se recuperó de su lesión en la rodilla. Lucas Martínez Quarta y Maxi Salas serán convocados para el duelo ante Libertad En el caso del campeón de América con la Selección argentina se perfila como titular para el partido ante los paraguayos, ya que tras la rotura de ligamentos cruzados de Germán Pezzella y que Lautaro Rivero no está inscripto en el certamen continental, MQ sustituirá a Sebastián Boselli y compartirá zaga con Paulo Díaz el próximo jueves en Núñez.

Por su parte, el exdelantero de Racing y Palestino tuvo un arranque destacado en River y cuenta con chances de ser titular, principalmente porque Borja no rindió como se esperaba. De todas formas, vale remarcar que Driussi ya dejó atrás su lesión y sumó minutos frente a Libertad en Asunción, por lo que también se perfila para estar desde el inicio junto a Colidio, aunque existe la posibilidad de que los tres compartan ataque.