Tras el 0-0 ante Libertad, la decisión de Marcelo Gallardo para el partido de River contra Godoy Cruz

Después del empate 0-0 ante Libertad en Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, River Plate se prepara para un nuevo desafío en la Liga Profesional. El próximo domingo, desde las 18:30 en el Monumental, recibirá a Godoy Cruz .

El objetivo principal del semestre sigue siendo el plano internacional, por lo que el entrenador analiza presentar un equipo alternativo para enfrentar al Tomba. Entre las variantes más importantes, se encuentra la posible salida de Franco Armani, figura en Asunción, para darle minutos a Jeremías Ledesma bajo los tres palos.

En defensa, se proyectan los ingresos de Fabricio Bustos y Milton Casco en reemplazo de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Además, Lautaro Rivero, que no integra la lista de Libertadores, sería titular tras jugar contra Independiente. Sebastián Boselli también tendría un lugar desde el arranque, aunque cedería su puesto a Lucas Martínez Quarta para el choque ante Libertad.

En el mediocampo, Enzo Pérez descansaría y su lugar lo ocuparía Juan Portillo. Kevin Castaño podría ser reemplazado por Giorgio Costantini, mientras que Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández y Juan Cruz Meza se perfilan como opciones para completar la zona central.

En ofensiva, Sebastián Driussi ya superó el esguince de tobillo y necesita sumar minutos. Podría ocupar el lugar de Miguel Borja, quien sigue sin convertir. Entre las alternativas para acompañar el ataque figuran Santiago Lencina, Ian Subiabre y Gonzalo “Pity” Martínez.

Gallardo busca equilibrar cargas para llegar con sus mejores hombres en óptimas condiciones al encuentro decisivo contra Libertad, donde River intentará cerrar la serie y avanzar a cuartos de final.