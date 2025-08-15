Qué dijo el DT de Libertad tras el 0-0 ante River en Paraguay: "Queda un partido, así que..."

Sergio Aquino, DT de Libertad, habló en conferencia de prensa tras el empate sin goles ante el Millonario y dejó en claro que la serie está más que abierta.

River no tuvo su mejor noche en Paraguay y empató 0-0 ante Libertad por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo comandado por Marcelo Gallardo sufrió mucho durante los primeros 45 minutos y gracias a las grandes atajadas de Franco Armani, el Millonario mantuvo el cero y dejó la serie abierta de cara a la revancha del próximo jueves a las 21:30 en el Monumental.

Tras el final del partido, Sergio Aquino, entrenador del Gumarelo, hizo un análisis del empate ante el club de Núñez: "Quiero felicitar a los jugadores por el esfuerzo y por la entrega que tuvieron hoy. Hicimos un muy buen primer tiempo, tuvimos ocasiones muy claras y no pudimos concretarlas. Sabíamos que jugábamos contra un gran rival y de mucha jerarquía, pero el primer tiempo fue más de nosotros y estoy conforme con eso", sentenció.

El análisis del DT de Libertad tras el 0-0 ante River "En el segundo tiempo, el juego de ellos nos obligó a meternos un poco más atrás. Por momentos nos fuimos muy atrás, pero estamos bien parados y no nos causaron mucho daño que es lo más importante. Sabíamos que iba a ser así de difícil, pero como dije en el comienzo, en el primer tiempo podríamos haber sacado la diferencia por las ocasiones claras de gol”, agregó.

River ya juega ante Libertad en Paraguay por la ida de octavos. River no pasó del cero ante Libertad en Paraguay. Foto: NA Por último, dejó una frase más que positiva y con confianza de cara al partido de vuelta: “Fue un típico partido de Copa Libertadores en el que en esta instancia los detalles son cruciales. Ahora queda un partido, así que, tenemos chance", concluyó.