River empató 0-0 ante Libertad de Paraguay y definirá la serie en el Monumental

El River de Marcelo Gallardo igualó sin goles frente a Libertad por el partido de ida disputado en el estadio La Huerta. El próximo jueves cerrará la llave en Núñez buscando el pase a cuartos de final.

River no se sacó diferencias con Libertad de Paraguay por la ida de octavos y todo se definirá en Argentina.

River y Libertad de Paraguay igualaron sin goles en el partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, llevado a cabo en el estadio Tigo La Huerta de la ciudad de Asunción.

Fue un partido parejo en la que el conjunto paraguayo fue superior en el primer tiempo, mientras que el Millonario logró imponerse desde el juego, no así en el resultado, en el complemento.

River y Libertad no se sacaron diferencias en Paraguay El empate dejó la serie abierta para el duelo de vuelta en el Monumental, el cual tendrá lugar el jueves 21 de agosto, a partir de las 21:30. El ganador de dicho encuentro se enfrentará en los cuartos de final al vencedor de la llave entre Palmeiras y Universitario de Perú, aunque el cuadro brasileño goleó 4-0 en la ida y quedó al borde de la clasificación.

Previo al choque decisivo, los dirigidos por Marcelo Gallardo recibirán a Godoy Cruz de Mendoza por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, el próximo domingo desde las 18:30, con el objetivo de ganar y llegar con plena confianza al choque frente a Libertad.

Borja jugó 45 minutos en el empate de River ante Libertad: fue reemplazado por Driussi en el entretiempo. Borja jugó 45 minutos en el empate de River ante Libertad: fue reemplazado por Driussi en el entretiempo. Foto: NA River sufrió en el primer tiempo y pudo irse en desventaja al descanso de no ser por la actuación de Franco Armani, quien tapó un potente remate a quemarropa de Hugo Fernández y evitó que el cuadro paraguayo abriera el marcador.