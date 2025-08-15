Los despiadados memes del 0-0 de River ante Libertad en Paraguay, tras un muy preocupante primer tiempo

River no mostró su mejor juego y empató 0-0 ante Libertad de Paraguay por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo jugó un muy mal primer tiempo y gracias a las intervenciones de Franco Armani no se fue en desventaja. Ya en el complemento y con los cambios, el Millonario cambió la cara y tuvo oportunidades de ganarlo, pero el cero no se rompió y todo se definirá el próximo jueves a las 21:30 en el Monumental.
Como es habitual en cada partido del elenco de Núñez, las redes sociales estallaron con los memes tras el empate sin goles en Asunción. En esta ocasión, los focos fueron las grandes atajadas del Pulpo, la salida de Miguel Ángel Borja en el entretiempo, el ingreso de Nacho Fernández, futbolista que no es del gusto de los fanáticos, y el mal rendimiento futbolístico del equipo del Muñeco.
Los mejores memes del empate entre Libertad y River
