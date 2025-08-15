Los despiadados memes del 0-0 de River ante Libertad en Paraguay, tras un muy preocupante primer tiempo

River no mostró su mejor juego y empató 0-0 ante Libertad de Paraguay por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo jugó un muy mal primer tiempo y gracias a las intervenciones de Franco Armani no se fue en desventaja. Ya en el complemento y con los cambios, el Millonario cambió la cara y tuvo oportunidades de ganarlo, pero el cero no se rompió y todo se definirá el próximo jueves a las 21:30 en el Monumental.