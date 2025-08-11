Lo más: el regreso del Pity Álvarez a Vélez desata una ola de memes
Entre la emoción de verlo en el escenario y la creatividad desbordante de internet, el regreso del Pity Álvarez es más que un concierto.
El regreso de un ícono no siempre ocurre en silencio, y el de Pity Álvarez cayó como un rayo. Tras años de ausencia, el músico agitó las redes sociales al anunciar un show en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, y que estará presentando “un tema muy lindo”. La emoción y la nostalgia hicieron combustión en internet y no faltaron los memes.
Pity Álvarez y un regreso que conserva una conexión brutal con el público
El Pity, con su estilo único, debutó en Instagram y dio dos noticias. Allí reveló que el 5 de diciembre será la fecha del esperado recital y que, además presentará un tema que ya grabó. "Por ahora les cuento esto, muchas gracias por el aguante", dijo.
En el anuncio, el Pity dejó claro que desde su canal se darán las noticias oficiales. Esto reactivó la emoción de su público más fiel, y además suma a nuevas generaciones que ya lo conocen por historias, videos y canciones.
Sin embargo, lo que hizo estallar las redes fueron los memes. Los usuarios no tardaron en convertir el anuncio en una oportunidad para jugar con frases, imágenes y referencias a su carrera. Algunos mezclaron escenas clásicas de sus videoclips con situaciones cotidianas, mientras otros crearon montajes que celebraban su vuelta.