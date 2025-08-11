Lo más: el regreso del Pity Álvarez a Vélez desata una ola de memes

Entre la emoción de verlo en el escenario y la creatividad desbordante de internet, el regreso del Pity Álvarez es más que un concierto.

El regreso de un ícono no siempre ocurre en silencio, y el de Pity Álvarez cayó como un rayo. Tras años de ausencia, el músico agitó las redes sociales al anunciar un show en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, y que estará presentando “un tema muy lindo”. La emoción y la nostalgia hicieron combustión en internet y no faltaron los memes.

Pity Álvarez y un regreso que conserva una conexión brutal con el público El Pity, con su estilo único, debutó en Instagram y dio dos noticias. Allí reveló que el 5 de diciembre será la fecha del esperado recital y que, además presentará un tema que ya grabó. "Por ahora les cuento esto, muchas gracias por el aguante", dijo.

Embed - #Oficial #Pity #Regreso #Velez #Pity #Volver #Rockargentino En el anuncio, el Pity dejó claro que desde su canal se darán las noticias oficiales. Esto reactivó la emoción de su público más fiel, y además suma a nuevas generaciones que ya lo conocen por historias, videos y canciones.

pity1 Sin embargo, lo que hizo estallar las redes fueron los memes. Los usuarios no tardaron en convertir el anuncio en una oportunidad para jugar con frases, imágenes y referencias a su carrera. Algunos mezclaron escenas clásicas de sus videoclips con situaciones cotidianas, mientras otros crearon montajes que celebraban su vuelta.