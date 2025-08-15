La bronca de Marcelo Gallardo con sus jugadores tras un flojo PT de River ante Libertad en Paraguay: "Para..."

Marcelo Gallardo no estuvo para nada conforme con el primer tiempo de sus dirigidos y en un momento lanzó un grito desaforado contra sus jugadores.

River jugó un pésimo primer tiempo en el Estadio La Huerta, pero gracias a las atajadas milagrosas de Franco Armani, el equipo de Marcelo Gallardo no se fue en desventaja, empató 0-0 ante Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de la Copa Libertadores y dejó todo abierto para la revancha del próximo jueves a las 21:30 en el Más Monumental.

De todas maneras, luego de los cambios en el entretiempo, el Millonario mostró una mejor cara en el segundo tiempo y tuvo ocasiones claras para traerse una ventaja a Buenos Aires. Sin embargo, mucho también tuvo que ver el Muñeco, quien durante los primeros 45 minutos se lo vio muy fastidiado y preocupado por el mal funcionamiento de sus dirigidos. Al principio se lo pudo observar con los brazos cruzados y manos en los bolsillos, bastante inquieto porque su equipo no podía imponer condiciones frente a un modesto y aplicado conjunto paraguayo.

Pero a medida que transcurría el tiempo, River no encontraba fluidez y juego asociado, perdía la posesión rápidamente y con malos retrocesos, la paciencia del Muñeco se colmó, a tal punto que con gestos ampulosos intentando que su equipo sea vertical en el frente de ataque, lanzó un grito desaforado: "Para adelante, dale viejo".

El análisis de Marcelo Gallardo tras el 0-0 en Paraguay Gallardo. Portada Gallardo. Portada Video: ESPN Tras el final del partido, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y destacó que está formando al mejor equipo posible: "Estamos en un proceso de formar el mejor equipo posible, con la mejor fluidez posible. Tratamos de funcionar de la mejor manera, todavía con algunos problemitas de generar ese equipo confiable desde el primer momento del partido. Lo que no nos gustó fue el primer tiempo y hay que alimentar lo hecho en el segundo tiempo en el mayor tiempo posible", sentenció.