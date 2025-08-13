River, con sorpresas en la lista de convocados para la ida ante Libertad por Copa Libertadores

Marcelo Gallardo confirmó los convocados para el partido de ida ante Libertad y hay tres novedades en River.

River Plate ya tiene definida la lista de convocados para viajar a Asunción y enfrentar a Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores. La nómina presenta tres novedades importantes: el regreso de Sebastián Driussi, la presencia anticipada de Juan Carlos Portillo y la inclusión del juvenil defensor Ulises Giménez, ante la falta de centrales disponibles.

La dura lesión de Germán Pezzella y las bajas de Maximiliano Salas y Lucas Martínez Quarta obligaron a Marcelo Gallardo a rearmar su plantel para un compromiso clave. La buena noticia es que Paulo Díaz, ausente en el clásico ante Independiente por una sinovitis en la rodilla, volvió a entrenarse con normalidad y será titular junto a Sebastián Boselli en la zaga.

Los convocados de River para el duelo de Copa Libertadores Portillo, que en principio iba a debutar ante Godoy Cruz para llegar con ritmo a la revancha, fue citado antes de lo previsto. Giménez, marcador central de la Reserva con apenas cuatro minutos en Primera (ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina), completa la defensa. Boselli ingresó a la lista de buena fe para esta instancia, mientras que Lautaro Rivero, destacado frente a Independiente, quedó fuera por el límite de cambios permitidos.

En el mediocampo, la incógnita pasa por la continuidad de Santiago Lencina como titular. Si el zurdo deja su lugar, Gallardo baraja dos opciones: Juan Fernando Quintero, para aportar creatividad y juego, o Giuliano Galoppo, con el objetivo de reforzar el equilibrio y la presión en la mitad de la cancha.

En el ataque de River, Facundo Colidio es inamovible, mientras que Miguel Ángel Borja seguirá como centro delantero. Driussi, recién recuperado de una inactividad de dos meses, arrancará en el banco con la idea de sumar minutos. Con la inminente vuelta de Salas, el duelo ante Libertad podría ser decisivo para el futuro inmediato del "Colibrí" Borja como titular.