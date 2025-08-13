River vs. Libertad: la predicción de la inteligencia artificial para los octavos de la Libertadores

La inteligencia artificial analizó el presente de ambos equipos y proyectó quién tiene más chances de avanzar a los cuartos de final.

La Copa Conmebol Libertadores 2025 entra en su etapa más caliente con los octavos de final, y uno de los cruces más atractivos tendrá como protagonistas a River Plate y Libertad. La ida se disputará este jueves 14 de agosto en Asunción, mientras que la revancha será el 21 de agosto en el estadio Monumental. Es una serie que, según la inteligencia artificial ChatGPT, será una de las más importantes de la fecha.

La inteligencia artificial llegó para quedarse y no solo se aplica en áreas como la ciencia, la educación o el entretenimiento, sino también para anticipar resultados futbolísticos. En esta ocasión, ChatGPT analizó el presente y las estadísticas de River Plate y Libertad, evaluando su rendimiento reciente, el peso de sus figuras y las ventajas de cada uno en la serie. Con toda esa información, la IA se inclinó por un ganador.

"River Plate llega como gran candidato al título. Desde el regreso de Marcelo Gallardo en agosto de 2024, el equipo recuperó parte de su mística y hoy combina experiencia, jerarquía y variantes ofensivas que lo convierten en un rival difícil de frenar. Incorporaciones como Matías Galarza, Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas le dan profundidad a un plantel que ya contaba con figuras consolidadas. Además, cerrar la serie en el Monumental es un factor que puede ser determinante", analiza ChatGPT.

RIVER PLATE 3.jpg La inteligencia artificial analizó el presente de ambos equipos y proyectó quién tiene más chances de avanzar a los cuartos de final. NA Por el lado de Libertad, la IA advierte que no se trata de un adversario sencillo. "Es un equipo sólido, con oficio y experiencia, que buscará hacer pesar la localía en la ida. Jugadores como Lorenzo Melgarejo y Roque Santa Cruz aportan jerarquía, pero la gran carta ofensiva en este momento es Iván Franco. El mediapunta atraviesa un gran presente, siendo goleador del equipo y capaz de desequilibrar si encuentra espacios entre líneas. Aun así, su irregularidad en el torneo local es un punto a corregir si quiere pelear la clasificación", sostiene la inteligencia artificial.