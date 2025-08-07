Airbag anunció un nuevo show en el estadio de River Plate: cómo sacar las entradas y qué precio tienen

Fieles a su estilo y en la cresta de la ola de su exitoso año, la banda Airbag volvió a sorprender a sus fanáticos. Después de agotar dos estadios River Plate en menos de 24 horas, los hermanos Sardelli confirmaron una tercera fecha en el Estadio Monumental para el 5 de octubre.

airbag nuevo sho Airbag sigue arrasando en River. @airbag El impacto de la banda se mide en números. Las dos primeras fechas en River, que congregaron a más de 150.000 fanáticos, fueron un éxito rotundo. Ahora, con este tercer show, los hermanos Sardelli prometen llevar su espectáculo a un nivel aún más alto, buscando romper todas las expectativas con un concierto destinado a ser inolvidable.

Este 2025 es un año clave para la banda, con el lanzamiento de “El Club de la Pelea – I”, su octavo álbum de estudio. Este disco no solo evidencia la madurez musical de Airbag, sino también su fuerza indomable como una de las bandas más importantes del rock nacional. Sus canciones ya se han convertido en himnos coreados por miles de personas en cada uno de sus shows, y la evolución del grupo se ve reflejada en cada uno de sus acordes.

show airbag Así fue uno de los shows de la banda. @airbag La gira de la banda ha sido un verdadero tour de fuerza. Después de agotar entradas en importantes ciudades del interior de Argentina, Airbag se prepara para esta tercera noche en el Monumental. Este nuevo hito reafirma su lugar como una de las agrupaciones más grandes y convocantes del país, logrando una conexión genuina y duradera con sus fanáticos que se traduce en un éxito arrollador.

Airbag anunció su tercer recital en River Plate. Para los que no quieren perderse esta nueva oportunidad, las entradas para el show estarán disponibles a partir del próximo viernes 8 de agosto a las 12 del mediodía. La venta se realizará a través de la página de Allaccess, y la expectativa por una nueva noche en el Monumental ya se siente en el aire.