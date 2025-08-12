El presidente de River Plate estuvo presente en la Municipalidad de Luján de Cuyo: el motivo

Jorge Brito, presidente de River Plate, estuvo junto al intendente Esteban Allasino en el Parque Cívico de ese departamento.

En el marco del programa "Luján acompaña a tu club", el presidente del Club Atlético River Plate, Jorge Brito, estuvo acompañando a dirigentes y a profesores de distintos clubes durante una capacitación en el Parque Cívico de ese departamento. El mandatario de uno de los clubes más grandes del mundo, compartió su experiencia para potenciar las instituciones deportivas locales.

Luego de un encuentro con autoridades del municipio, entre ellas el intendente Esteban Allasino, Brito compartió su experiencia con los protagonistas del deporte en el departamento. El presidente millonario expuso ideas y brindó consejos con la intención de potenciar el desarrollo de los clubes e instituciones deportivas de Luján de Cuyo.

Brito participó de la iniciativa definida como Luján acompaña a tu club, consistente en brindar capacitaciones a dirigentes y clubes locales. El reconocido dirigente comentó: "Hay algo que tenemos todos los dirigentes y los hinchas: es un sueño. Un sueño por cambiar la realidad de nuestro club, un sueño por tener un día a un Messi, un Agüero, un Julián Álvarez, un Enzo Fernández".

Luego, se refirió a los talentos o potenciales recursos que puede tener cualquier club del país: "Siempre, como decimos en River, una cosa es el diamante en bruto y otra cosa es luego pulirlo. Eso es algo que tenemos que trabajar siempre para mejorar los recursos, mejorar las canchas y otros aspectos de las instituciones".