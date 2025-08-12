Hockey femenino: las Leoncitas vencieron 3 a 0 a Uruguay con un gol de la mendocina Sol Guignet

La Selección Argentina Sub 21 de hockey venció a Uruguay en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Sol Guignet marcó un gol para las Leoncitas.

La mendocina Sol Guignet acaba de marcar el segundo tanto de las Leoncitas en el debut ante Uruguay en hockey femenino.

La Selección Argentina femenina Sub 21 de hockey sobre césped comenzó con el pie derecho su participación en el Grupo A de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 al derrotar con autoridad a Uruguay por 3 a 0. Delfina Persoglia, la mendocina Sol Guignet y Pilar Pisthon marcaron para las leoncitas.

Las albicelestes abrieron la cuenta a través de Persoglia en el primer cuarto, mientras que en el segundo período fue el turno de anotarse en el marcador para la mendocina Guignet. Finalmente, en el tercer cuarto, Pisthon redondeó la goleada por 3 a 0.

Tanto en el caso de las damas como de los varones, la competencia del hockey sobre césped, que concluirá el 19 de agosto, otorga al ganador la clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y tres plazas para el Mundial Junior 2027.

Los próximos compromisos de las Leoncitas Las Leoncitas volverán a tener acción en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 mañana miércoles cuando se enfrenten a Canadá desde las 17:30, en lo que será su segunda presentación en la fase de grupos. Luego, cerrarán la primera etapa el viernes 15 de agosto a las 19:30 frente a Paraguay. Además, cabe destacar que además de Sol Guignet, el equipo argentino cuenta con otra jugadora de la provincia: Milagros Alastra Guillén.