Juegos Panamericanos Juniors: de 8 medallas argentinas, 4 fueron de deportistas mendocinos

En Asunción, los atletas mendocinos dieron de qué hablar y consiguieron tres medallas de plata y una de bronce.

Julieta Benedetti, a la izquierda, con su medalla de plata en Asunción.

La delegación argentina arrancó con todo los Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025, que se disputan en la capital de Paraguay, y ya consiguió 8 medallas. De esas 8, 4 fueron conseguidas por deportistas mendocinos.

La ya reconocida Julieta Benedetti sumó la medalla de plata en contrarreloj individual de ciclismo de ruta. Juli marcó 37:06.03 y se convirtió en una de las primeras en subir al podio para la Argentina.

Mientras tanto, Lucía Miralles se colgó la medalla de plata en mountain bike CrossCountry femenino.

Otras de las chicas que se lució en el arranque de la competencia fue Josefina Mella, que se hizo con la medalla de bronce en tiro deportivo (pistola 10m aire femenino), cerrando un día histórico para los atletas de la provincia.

josefina mella Josefina Mella se colgó la medalla de bronce. Comité Olímpico Argentino Al mismo tiempo, Martín Mansilla logró medalla de plata en remo, en la prueba Cuatro sin Timonel Masculino (M4-).