El oro de un ciclista argentino en los Juegos Panamericanos Junior fue anulado por una irregularidad en su asiento: "Nefastos"

El sanjuanino Mateo Kalejman había ganado la presea dorada en los Juegos Panamericanos Junior, pero la organización lo terminó privando de su victoria.

En los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que están siendo dominados por Brasil, Argentina había sumado un oro este sábado en la prueba de ciclismo de ruta contrarreloj. Mateo Kalejman había sido el responsable de esta coronación, pero su victoria se vio rápidamente amargada.

Al sanjuanino, que había quedado primero con un tiempo de 47:38.82, le invalidaron el triunfo por una irregularidad en la inclinación de su asiento. La presea finalmente le fue otorgada a Samuel Florez, que había sido segundo con 49:09.13, representante de Colombia, una potencia en la disciplina.

El descargo de Mateo Kalejman luego de que le anularan el oro El descargo de Mateo Kalejman luego de que le anularan el oro Una vez tomada esta determinación, el ciclista argentino habló con TyC Sports y expresó toda su bronca: "Estoy súper decepcionado con los comisarios porque es una vergüenza total lo que me han hecho. Me midieron el asiento cinco veces antes de salir por un reclamo de Colombia y estaba en perfectas condiciones", comenzó su descargo.

"Yo salí con la bici en medida. Esto es algo que me perjudica en vez de beneficiarme. Si uso el asiento más inclinado para abajo me voy cayendo de la bicicleta, mi pedaleo es peor, mi pelvis se mueve más, soy menos eficiente, todo es peor", explicó a continuación. Y lanzó: "Es algo que no puede ser, no sé como pueden tener comisarios así. Ya me lo habían hecho en el Mundial. Es nefasto".

En ese sentido, volvió a apuntar contra las autoridades por su insólito proceder: "Ellos mismos me permitieron. Hasta el propio ciclista colombiano que están dando como ganador dice: '¿Cómo me van a dar el oro a mí si me ha sacado 1 minuto y 31 segundos?'. Es algo inimaginable y muy injusto. No se que pasará, pero es una vergüenza total".