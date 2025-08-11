Terror en Brasil: una balacera obligó a suspender un partido del Mundial Sub 20 de waterpolo femenino
El Mundial Sub 20 femenino de waterpolo en Brasil quedó marcado por detonaciones afuera del estadio que provocaron pánico en las jugadoras y el público.
El Mundial Sub 20 femenino de waterpolo en Brasil vivió un momento de tensión extrema en su jornada inaugural. En Salvador, las selecciones de China y Canadá debieron suspender su partido tras escuchar disparos provenientes del exterior del recinto deportivo, en el barrio de Pituba.
Las jugadoras abandonaron el agua y buscaron refugio inmediatamente, mientras la confusión se apoderaba del lugar. Las imágenes del momento muestran a las deportistas tumbadas y protegiéndose, mientras los espectadores aguardaban información oficial.
El pánico se apoderó de las jugadoras y el público en Brasil
La policía brasileña confirmó que no hubo heridos y que los disparos se produjeron durante un enfrentamiento con un presunto ladrón en las inmediaciones. El incidente ocurrió cuando China ganaba 3-2 y, tras unos minutos de interrupción, el encuentro se reanudó. El equipo asiático terminó imponiéndose por 12-8.
En el mismo certamen, la Selección argentina debutó con triunfo ante México (16-7) pero cayó en su segundo partido frente al local Brasil (16-9). Las dirigidas por la albiceleste buscarán la clasificación a cuartos de final el martes 12 de agosto frente a Croacia, desde las 9:00 (hora argentina).
El torneo, organizado por World Aquatics, se disputa por primera vez en Brasil y reúne a 16 selecciones divididas en cuatro grupos. La final y el partido por el tercer puesto se jugarán el sábado 16 de agosto.