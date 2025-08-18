El gesto de la hinchada de River con Germán Pezzella tras su grave lesión y su emotivo posteo: "Nos vamos a..."

Los hinchas del Millonario le dedicaron una bandera a Germán Pezzella en la previa del duelo ante Godoy Cruz y este les agradeció por las redes.

En el empate sin goles ante Independiente, Germán Pezzella sufrió la rotura de sus ligamentos cruzados en su rodilla derecha. Esta lesión lo tendrá entre 6 y 8 meses afuera de las canchas por lo que se perderá lo que resta de temporada y también será una baja más que sensible para Marcelo Gallardo.

El Cabezón, surgido en las Inferiores del cuadro de Núñez, es uno de los referentes del equipo y también uno de los más queridos por el hincha de River, ya que siempre tuvo presente al club en sus años en Europa y por haber decido volver a mediados de 2024.

Los hinchas de River desplegaron una bandera para Germán Pezzella Es por ello que en la previa del triunfo por 4-2 ante Godoy Cruz el pasado domingo en el Monumental, en las tribunas de la Sivorí Alta se desplegaron las famosas banderas con la figura de Marcelo Gallardo y en esta ocasión los hinchas del Millonario tuvieron un gran gesto con el campeón del mundo en Qatar 2022 y desplegaron una bandera con una foto de él alzando la Copa del Mundo.

image La historia que subió Germán Pezzella a su cuenta de IG. Foto: @germanpezzella Por su parte, Germán Pezzella dijo presente en el estadio para ver la victoria de sus compañeros y al ver el cariño y apoyo de los hinchas de River, les agradeció con una historia en su cuenta de Instagram y lo acompañó con el siguiente mensaje: “Gracias de corazón, nos vamos a volver a ver pronto”.