Por qué Marcelo Gallardo habló de la final de Madrid tras el 4-2 de River a Godoy Cruz: "Nos cambió la vida"

Marcelo Gallardo rememoró la histórica final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid y dejó una reflexión para los hinchas de cara al futuro.

Pensando en la vuelta ante Libertad de Paraguay, Marcelo Gallardo puso un once alternativo el pasado domingo en el duelo ante Godoy Cruz por la quinta fecha del torneo Clausura. A pesar de que sufrió un poco de más en el primer tiempo, River sacó chapa y venció 4-2 al Tomba para escalar a lo más alto de la zona B y llegar con confianza de cara a la revancha por la Copa Libertadores.

Tras el final del partido, el Muñeco habló en conferencia de prensa e hizo un análisis de la victoria: "Cuando vas sumando en partidos, y recuperando jugadores que tengan continuidad, eso te da cierta confianza. En estos tiempos hemos sufrido lesiones importantes que no nos permitieron darle continuidad al juego que hemos tenido. No era un partido fácil, había muchos chicos que no venían jugando. Este es un equipo que se presentaba por primera vez en campo y lo hicieron muy bien", sentenció.

Por otro lado, el DT mencionó la final de la Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu de Madrid en la que el Millonario le ganó a Boca por 3-1 y conquistó la Gloria Eterna por cuarta vez en su historia, ya que en la semana Ignacio Scocco lanzó una frase en el programa Gol Gana de Olga TV: “La final de Madrid marcó al fútbol argentino”.

Marcelo Gallardo tras las declaraciones de Ignacio Scocco sobre la final de la Copa Libertadores en Madrid.

"CAMBIÓ LA HISTORIA DEL FÚTBOL ARGENTINO. PARA NOSOTROS LOS DE RIVER, PARA BIEN".



“CAMBIÓ LA HISTORIA DEL FÚTBOL ARGENTINO. PARA NOSOTROS LOS DE RIVER, PARA BIEN”. pic.twitter.com/zx5l1AZtvX — JS (@juegosimple__) August 18, 2025 Haciendo mención a ese encuentro, Marcelo Gallardo dejó una reflexión mirando al pasado pero también pensando en el futuro: “Más allá de recalcar que no voy a ser reiterativo sobre algo que va a quedar grabado en la memoria del hincha de River y del fútbol argentino, ya que aquella final ante Boca nos cambió la vida, tenemos que seguir una cultura de ir en busca de nuevos desafíos que nos pongan de nuevo en esa posibilidad", lanzó.