La autocrítica de Walter Ribonetto tras la derrota de Godoy Cruz ante River: "Eso es mucho"

El DT de Godoy Cruz se mostró crítico por el flojo inicio de su ciclo, aunque remarcó que recién comienza y se ilusiona con dar vuelta la serie ante Mineiro.

Walter Ribonetto no tuvo un arranque fácil en Godoy Cruz: debutó con derrota en la Sudamericana ante Atlético Mineiro (1-2) y este domingo cayó por 4 a 2 frente a River en el Monumental. Después del partido, el técnico fue claro: le preocupa la cantidad de goles que le hicieron a su equipo.

“Tenemos que corregir los errores lo antes posible y potenciar lo bueno. Duele que el resultado haya sido abultado, pero levantar un 1 a 0, un 2 a 1 e ir al descanso 3 a 2 también es difícil”, explicó el DT en conferencia de prensa.

Uno de los goles Giuliano Galoppo que lamentó Walter Ribonetto El gol de Galoppo para el 3-2 de River Giuliano Galoppo convirtió a los 50 minutos del primer tiempo el 3 a 2 de River ante Godoy Cruz. TNT Sports El ex Talleres reconoció que la fragilidad defensiva es un punto crítico: “Contra este tipo de rivales hay que estar a tope. Más allá de que el primer gol es un golazo, nos convirtieron de contra el tercer y el cuarto tanto, y estos equipos no perdonan. Nosotros las situaciones también las tuvimos y no las pudimos convertir, más allá que hicimos dos goles. Necesitamos corregir eso porque nos hicieron seis goles en dos partidos y eso es mucho”.

Con autocrítica, también se hizo cargo de la situación: “Me responsabilizo de estas derrotas. Tenemos que tratar de sostener nuestro arco en cero y aprovechar las situaciones que tenemos. Me duele mucho cuando pasa esto, y como siempre digo: cuando ganamos es de los jugadores, y cuando perdemos es mi responsabilidad”.