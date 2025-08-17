La autocrítica de Walter Ribonetto tras la derrota de Godoy Cruz ante River: "Eso es mucho"
El DT de Godoy Cruz se mostró crítico por el flojo inicio de su ciclo, aunque remarcó que recién comienza y se ilusiona con dar vuelta la serie ante Mineiro.
Walter Ribonetto no tuvo un arranque fácil en Godoy Cruz: debutó con derrota en la Sudamericana ante Atlético Mineiro (1-2) y este domingo cayó por 4 a 2 frente a River en el Monumental. Después del partido, el técnico fue claro: le preocupa la cantidad de goles que le hicieron a su equipo.
“Tenemos que corregir los errores lo antes posible y potenciar lo bueno. Duele que el resultado haya sido abultado, pero levantar un 1 a 0, un 2 a 1 e ir al descanso 3 a 2 también es difícil”, explicó el DT en conferencia de prensa.
Te Podría Interesar
Uno de los goles Giuliano Galoppo que lamentó Walter Ribonetto
El ex Talleres reconoció que la fragilidad defensiva es un punto crítico: “Contra este tipo de rivales hay que estar a tope. Más allá de que el primer gol es un golazo, nos convirtieron de contra el tercer y el cuarto tanto, y estos equipos no perdonan. Nosotros las situaciones también las tuvimos y no las pudimos convertir, más allá que hicimos dos goles. Necesitamos corregir eso porque nos hicieron seis goles en dos partidos y eso es mucho”.
Con autocrítica, también se hizo cargo de la situación: “Me responsabilizo de estas derrotas. Tenemos que tratar de sostener nuestro arco en cero y aprovechar las situaciones que tenemos. Me duele mucho cuando pasa esto, y como siempre digo: cuando ganamos es de los jugadores, y cuando perdemos es mi responsabilidad”.
De todas maneras, Ribonetto quiso dejar un mensaje optimista pensando en la revancha del jueves ante Atlético Mineiro en Mendoza: “Hay que dar vuelta la página, pensar en entrenar y en lo positivo que se viene. Este es un desafío muy lindo y para eso estoy acá. Estamos todos juntos y esto recién comienza. A partir de mañana pensaremos en Mineiro para tratar de dar vuelta la serie”.