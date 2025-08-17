Godoy Cruz perdió 4-2 con River en el Monumental y sigue sin ganar en el Clausura

En un duelo con una lluvia de goles, Godoy Cruz perdió 4-2 con River en el estadio Monumental de Núñez por la 5ta fecha del Torneo Clausura . Con dos dobletes de Giuliano Galoppo y de Sebastián Driussi, River sufrió más de la cuenta ante un Godoy Cruz que supo responder de igual a igual con dos tantos de Agustín Auzmendi.

Muy rápido en el partido, River se puso en ventaja con un golazo de Sebastián Driussi desde afuera del área después de recibir una pelota de Bautista Dadín y definir a colocar al segundo palo, inatajable para Franco Petroli.

Golazo de Driussi para el 1-0 de River ante Godoy Cruz.

No obstante, a los nueve minutos, y tras un desborde de Santino Andino, Godoy Cruz empató rápido el partido gracias al toque de Agustín Auzmendi, casi abajo del arco, que no pudo contener con los pies Jeremías Ledesma.

El gol de Auzmendi para el empate de Godoy Cruz

Otra serie de rebotes en el área, una tras una atajada de Petroli, le permitió a Giuliano Galoppo definir con comodidad y poner el 2 a 1 con sutileza para un local que no estaba bien en el partido.

Galoppo puso el 2-1 para River

Auzmendi empató de nuevo muy pronto después de una infracción a Facundo Altamira dentro del área por parte de Lautaro Rivero, que el delantero pudo cambiar por gol para un 2 a 2 que sacudió al equipo de Marcelo Gallardo. Además, River sufrió la lesión de Fabricio Bustos en uno de sus tobillos, por lo que tuvo que ingresar Marcos Acuña.

Auzmendi lo volvió a empatar de penal

DOBLETE DE AUZMENDI PARA EL EMPATE DEL TOMBA

El delantero de Godoy Cruz se hizo cargo del penal y puso el 2-2 ante River



El delantero de Godoy Cruz se hizo cargo del penal y puso el 2-2 ante River



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025

Sin embargo, en la última jugada del primer tiempo, Galoppo se elevó tras un tiro de esquina de Juan Fernando Quintero y selló de cabeza la ventaja antes del descanso por 3 a 2 para el “Millonario”.

Doblete de Galoppo para el 3-2 del Millonario

En el inicio del segundo tiempo, River estiró la ventaja que había conseguido en el primer tramo por intermedio de Driussi de nuevo, a los cuatro minutos, después de tocar sutilmente la pelota tras una carambola en el área chica de Godoy Cruz.

Otro "horror" defensivo del Tomba y River se pone 4-2

¡QUÉ DEFINICIÓN DE DRIUSSI!

El delantero de River la picó en el área chica y convirtió el 4-2 de River sobre Godoy Cruz



El delantero de River la picó en el área chica y convirtió el 4-2 de River sobre Godoy Cruz



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025

El minuto a minuto de River Plate vs Godoy Cruz