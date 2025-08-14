Godoy Cruz ganaba en Brasil, pero Mineiro se lo dio vuelta sobre el final y se quedó con la ida

Godoy Cruz cayó agónicamente 2-1 contra Atlético Mineiro de Brasil, como visitante, en el partido que disputaron este jueves en el estadio Presidente Elías Kalil, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana .

La primera llegada del partido fue para la visita, a los tres minutos, cuando Santino Andino encaró por izquierda, enganchó hacia el medio y sacó un remate de zurda bajo al segundo palo, tapado por el arquero Everson.

Catorce minutos después se dio una llegada clara del local, cuando un centro desde la derecha fue cabeceado por el delantero Rony, cuyo frentazo de pique al suelo salió alto y fue desviado, con una gran estirada de Franco Petroli.

El primer gol de la noche llegó a los 37 minutos, con una nueva jugada individual de Andino. El extremo de las inferiores del club recibió cerca de la medialuna del área, gambeteó hacia la izquierda y metió un remate fuerte y alto al poste derecho de Everson, que terminó convirtiéndose en el 1-0.

Atlético Mineiro alcanzaba el empate en el primer minuto de descuento de la primera parte, con un disparo del lateral Guilherme Arana tras un rebote, pero el mismo no sería convalidado por un fuera de juego previo de Rony.

La gran jugada de Santiago Andino para el 1-0 de Godoy Cruz ante Mineiro.

La gran jugada de Santiago Andino para el 1-0 de Godoy Cruz ante Mineiro.

Ya en la segunda mitad, cuando iban 22 minutos, Arana desbordó por el costado izquierdo y puso un centro pinchado al segundo palo. El arquero Franco Petroli quiso cortarlo pero erró en el cálculo y permitió el remate del extremo argentino Tomás Cuello, quien puso el 1-1 con un remate de primera.

Cuello puso el empate para Mineiro

El gol de Cuello para el 1-1 de Mineiro ante Godoy Cruz. El gol de Cuello para el 1-1 de Mineiro ante Godoy Cruz. Video: ESPN

Godoy Cruz volvió a acercarse al gol a los 39 minutos. Tras un tiro libre desde el costado izquierdo, y una serie de rebotes, el defensor Federico Rasmussen improvisó un remate de volea desde el borde derecho del área grande, que se fue cerca del caño derecho del arquero brasileño.

El local consiguió la remontada cuando iban 43 minutos de la segunda parte. Un centro desde la derecha al segundo palo le quedó al delantero Reinier, que le bajó la pelota con el pecho de gran manera al atacante Hulk, cuyo disparo potente y rasante pasó por debajo del cuerpo de Petroli y remontó el partido.

Hulk le dio el 2-1 final a Mineiro en el minuto 88

El gol de Hulk para la victoria de Mineiro ante Godoy Cruz. El gol de Hulk para la victoria de Mineiro ante Godoy Cruz. Video: ESPN

Con esta derrota, el Tomba deberá remontar en el partido de vuelta, a disputarse en el recientemente renovado estadio Feliciano Gambarte, el próximo jueves 21 de agosto, a partir de las 19:00 horas.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Mineiro-Godoy Cruz