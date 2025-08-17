¡Pare de sufrir! El mes clave de Godoy Cruz, por ahora pinta mal

Godoy Cruz perdió con un River alternativo en el estadio Monumental y sumó su tercera derrota consecutiva en el mes. Se complica con el descenso.

Godoy Cruz sumó su tercera derrota al hilo. ¿Esperable por el rival? Puede ser. Aunque la preocupación en el Tomba no pasa específicamente por el encuentro de este domingo ante River Plate, sino por lo que significa la seguidilla de partidos con caídas que pueden, defiunitivamente, arruinarle el semestre.

¿Tan caótico? Claro, porque en el Torneo local las caídas lo están dejando muy complicado con el descenso y, en la Copa Sudamericana, tiene la difícil misión de darle vuelta el encuentro a Atlético Mineiro para avanzar a cuartos. Está en partido, pero es complejo.

Es decir, los cinco compromisos del Bodeguero en agosto eran fundamentales para enderezar el rumbo. Y ya perdió los tres que jugó, incluso mejorando algunos aspectos futbolísticos en los dos últimos, con Santino Andino como bandera.

Pero claro, los rivales fueron Mineiro y River, ambos de visitante. El tema es que también cayó con Gimnasia y Esgrima La Plata en el Gambarte, aún con Esteban Solari en el banco, y esa derrota trastocó todo.

Ahora, le quedan dos encuentros de ese seguidilla de agosto: la vuelta con el equipo brasileño en el Feliciano Gambarte, que tiene que ser victoria si o si para soñar con avanzar a los cuartos de final del torneo continental, y Vélez Sarsfield, por el Clausura.