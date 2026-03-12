La Batalla de Lomos vuelve con un duelo gastronómico imperdible entre Guaymallén y Godoy Cruz

La Municipalidad de Guaymallén será anfitriona de la tercera edición de la Batalla de Lomos , uno de los encuentros gastronómicos más convocantes para los fanáticos de este clásico mendocino.

El evento se realizará el viernes 20 de marzo, a las 20, en la esquina de Mariquita Sánchez de Thompson y Severo del Castillo, en el distrito de Los Corralitos. Allí, dos reconocidos espacios gastronómicos competirán cara a cara para demostrar quién prepara el mejor sándwich.

El duelo tendrá como protagonistas a Café Kanela, que representará a Guaymallén, y a El Quincho Parrilla, que llegará desde Godoy Cruz con su propia versión del tradicional lomo mendocino.

Cada equipo presentará su propuesta del clásico sándwich, buscando conquistar tanto al jurado como al público presente . Para que los asistentes puedan comparar ambas opciones, se ofrecerá un menú especial pensado para dos personas.

El menú tendrá un valor de $42.000 e incluirá un lomo de 20 centímetros preparado por El Quincho Parrilla, otro lomo de igual tamaño elaborado por Café Kanela y una porción de papas fritas para compartir.

La competencia contará con un jurado integrado por referentes del mundo gastronómico y de las redes sociales. Entre ellos estarán May, de Gitanas Mendoza; Flavio Eglez; Fabio Marengo; Juan Tur, creador de “Volvete Adicto” y referente de la cadena Coronel Rodríguez Pizzería; y Marcelo Moner, de Gym Maros, quienes tendrán la tarea de elegir al ganador de la batalla.

batalla de lomos Guaymallén recibe la tercera Batalla de Lomos con un esperado duelo culinario.

Música y gastronomía

La Batalla de Lomos se consolida como un evento que combina gastronomía, entretenimiento y espíritu competitivo, reuniendo a vecinos y visitantes para celebrar uno de los íconos culinarios de Mendoza.

La invitación está abierta a todo el público que quiera vivir una noche diferente, degustar excelentes sándwiches y participar de una experiencia gastronómica única. La entrada será gratuita, aunque con cupos limitados hasta completar la capacidad del lugar. El costo del menú correrá por cuenta de los asistentes que deseen degustarlo.

Además, la jornada contará con propuestas musicales en vivo, con la participación del DJ César Lara y la presentación de Lucía Miremont junto a su banda, quienes acompañarán la velada con música para completar una noche de sabores y entretenimiento.