Ingreso 2027 a las escuelas de la UNCuyo: fechas, requisitos y cómo será la preinscripción

La Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) confirmó cómo será el proceso de ingreso 2027 a sus escuelas secundarias, que contará con una única instancia de preinscripción online para quienes aspiren a una de las 1.110 vacantes disponibles.

A diferencia de lo ocurrido el año pasado, los estudiantes deberán completar un solo trámite digital que servirá tanto para inscribirse al Trayecto Formativo de Nivelación como para establecer el orden de preferencia de las instituciones educativas.

El formulario estará disponible en el sitio web institucional desde las 8.30 del lunes 6 de abril hasta las 23.59 del viernes 10 de abril . Con ese registro, los aspirantes quedarán habilitados para cursar la nivelación virtual y avanzar hacia las evaluaciones finales de Lengua y Matemática.

La inscripción se realizará exclusivamente a través de la página oficial de la UNCuyo y de los sitios web de cada escuela secundaria dependiente de la universidad.

Durante este trámite, cada aspirante deberá seleccionar la escuela y modalidad de su preferencia, además de adjuntar el certificado de estudiante regular de su establecimiento primario.

También será obligatorio registrar el correo electrónico personal del estudiante. Este dato será indispensable para acceder a las aulas virtuales donde se desarrollará el Trayecto Formativo de Nivelación.

Cómo será el trayecto de nivelación y los exámenes

El cursado virtual comenzará el lunes 11 de mayo y se extenderá hasta el sábado 15 de agosto a las 23.59. Durante ese período, los estudiantes deberán completar los módulos correspondientes a las áreas de Lengua y Matemática.

Para poder presentarse a los exámenes finales, los aspirantes deberán aprobar al menos cinco de los seis módulos de cada materia. Quienes cumplan ese requisito quedarán habilitados para rendir las evaluaciones.

La universidad publicará el martes 8 de septiembre el listado de estudiantes que estarán en condiciones de presentarse a las pruebas. El examen de Lengua se realizará el sábado 26 de septiembre y el de Matemática el sábado 3 de octubre. Ambas evaluaciones no tendrán instancia recuperatoria.

Las escuelas de la UNCuyo y la publicación de resultados

El proceso de ingreso contempla seis instituciones educativas dependientes de la UNCuyo: el Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela de Agricultura de General Alvear, el Departamento de Aplicación Docente (DAD), el Colegio Universitario Central (CUC), la Escuela del Magisterio y la Escuela de Comercio Martín Zapata.

La asignación de vacantes se definirá según el promedio de las notas obtenidas en los exámenes. Podrán participar todos los estudiantes que estén cursando séptimo grado, sin exigencia de promedio mínimo en su trayectoria escolar.

Los resultados del proceso se publicarán en distintas fechas. El miércoles 21 de octubre a las 12 se darán a conocer los promedios y el orden de mérito para las escuelas técnicas, mientras que el jueves 5 de noviembre a las 12 se publicarán los resultados correspondientes a los bachilleratos orientados.

La información estará disponible en el sitio web institucional de la UNCuyo y en las páginas oficiales de cada una de las escuelas.