River le ganó 4-2 a Godoy Cruz en un auténtico partidazo en el Monumental

River ganó con los goles de Driussi al minuto 4 y a los 49' y de Galoppo a los 19' y los 45'. Para Godoy Cruz, Auzmendi marcó un doblete a los 9' y a los 29'.

River Plate le ganó por 4-2 a Godoy Cruz Antonio Tomba por la quinta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025 y es el único líder del Grupo B con 11 puntos, 2 por encima de de Lanús, el escolta con 9.

Con dos dobletes de Giuliano Galoppo y de Sebastián Driussi, el Millonario sufrió más de la cuenta ante un Bodeguero que supo responder de igual a igual con dos tantos de Agustín Auzmendi.

El golazo de Driussi para el 1-0 de River Golazo de Driussi para el 1-0 de River ante Godoy Cruz Golazo de Driussi para el 1-0 de River ante Godoy Cruz. TNT Sports Muy rápido en el partido, la Banda se puso en ventaja con un golazo de Sebastián Driussi desde afuera del área después de recibir una pelota de Bautista Dadín y definir a colocar al segundo palo, inatajable para Franco Petroli.

El gol de Auzmendi para el empate de Godoy Cruz El gol de Auzmendi para el empate de Godoy Cruz No obstante, a los nueve minutos, y tras un desborde de Santino Andino, el Tomba empató rápido el partido gracias al toque de Agustín Auzmendi, casi abajo del arco, que no pudo contener con los pies Jeremías Ledesma.

El gol de Galoppo para el 2-1 de River Gol de Galoppo para el 2-1 de River Gol de Galoppo para el 2-1 de River frente a Godoy Cruz. TNT Sports Otra serie de rebotes en el área, una tras una atajada de Petroli, le permitió a Giuliano Galoppo definir con comodidad y poner el 2 a 1 con sutileza para un River que no estaba bien en el partido.