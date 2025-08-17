River le ganó 4-2 a Godoy Cruz en un auténtico partidazo en el Monumental
River ganó con los goles de Driussi al minuto 4 y a los 49' y de Galoppo a los 19' y los 45'. Para Godoy Cruz, Auzmendi marcó un doblete a los 9' y a los 29'.
River Plate le ganó por 4-2 a Godoy Cruz Antonio Tomba por la quinta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025 y es el único líder del Grupo B con 11 puntos, 2 por encima de de Lanús, el escolta con 9.
Con dos dobletes de Giuliano Galoppo y de Sebastián Driussi, el Millonario sufrió más de la cuenta ante un Bodeguero que supo responder de igual a igual con dos tantos de Agustín Auzmendi.
El golazo de Driussi para el 1-0 de River
Muy rápido en el partido, la Banda se puso en ventaja con un golazo de Sebastián Driussi desde afuera del área después de recibir una pelota de Bautista Dadín y definir a colocar al segundo palo, inatajable para Franco Petroli.
El gol de Auzmendi para el empate de Godoy Cruz
No obstante, a los nueve minutos, y tras un desborde de Santino Andino, el Tomba empató rápido el partido gracias al toque de Agustín Auzmendi, casi abajo del arco, que no pudo contener con los pies Jeremías Ledesma.
El gol de Galoppo para el 2-1 de River
Otra serie de rebotes en el área, una tras una atajada de Petroli, le permitió a Giuliano Galoppo definir con comodidad y poner el 2 a 1 con sutileza para un River que no estaba bien en el partido.
El gol de penal de Auzmendi para el 2-2
Auzmendi empató de nuevo muy pronto después de una infracción a Facundo Altamira dentro del área por parte de Lautaro Rivero, que el delantero pudo cambiar por gol para un 2 a 2 que sacudió al equipo de Marcelo Gallardo. Además, el local sufrió la lesión de Fabricio Bustos en uno de sus tobillos, por lo que tuvo que ingresar Marcos Acuña.
El gol de Galoppo para el 3-2 de River
Sin embargo, en la última jugada del primer tiempo, Galoppo se elevó tras un tiro de esquina de Juan Fernando Quintero y selló de cabeza la ventaja antes del descanso por 3 a 2 para el Millonario.
El segundo gol de Driussi para el 4-2 de River
En el inicio del segundo tiempo, River estiró la ventaja que había conseguido en el primer tramo por intermedio de Driussi de nuevo, a los cuatro minutos, después de tocar sutilmente la pelota tras una carambola en el área chica de Godoy Cruz.
