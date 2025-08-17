Atento, River: qué dijo Gustavo Barros Schelotto sobre el interés de Vélez por Manuel Lanzini

En las últimas horas, transcendió el rumor sobre un interés de Vélez Sarsfield por Manuel Lanzini. Se trata de una posibilidad que podría ser beneficiosa para ambas partes, ya que el cuadro de Liniers aún está luchando por terminar de despegarse de los últimos puestos y pelear por la Libertadores, mientras que el volante ya no tiene lugar en River.

En el parate de invierno, Manu entró en la lista de borrados de Marcelo Gallardo en el Millonario. El DT le habría dicho que se buscara un nuevo club, ya que no iba a ser tenido en cuenta para el segundo semestre. Allí apareció el Fortín que, a pesar de que ya cerró el mercado de pases, tiene una ventana extra para incorporar por ventas de jugadores al exterior.

Gustavo Barros Schelotto habló sobre el deseo por Lanzini En ese sentido, Gustavo Barros Schelotto, quien dio la conferencia de prensa este sábado en lugar de su hermano Guillermo luego del triunfo ante Independiente, fue consultado acerca del deseo por Lanzini: "Es una posibilidad que estamos manejando. Es un jugador que a nosotros lógicamente nos interesa, pero también hay otras posibilidades que estamos analizando. Veremos qué es lo que más le conviene al club", apuntó.

De este modo, el Mellizo confirmó el rumor, aunque también aclaró que no es la única alternativa que barajan. A su vez, aseguró que piensan utilizar la ventana para seguir reforzando al plantel ante los compromisos que le quedan afrontar: "Es el deseo de todos para seguir haciendo crecer a este equipo".