Qué dijo Gallardo sobre Juanfer y Bustos, que salieron tocados, y los demás lesionados en River: "Veremos la gravedad, pero..."

Fabricio Bustos y Juanfer Quintero encendieron las alarmas en River durante el partido ante Godoy Cruz. Marcelo Gallardo se refirió al estado de ambos.

River Plate obtuvo un gran triunfo este domingo por la noche como local ante Godoy Cruz por 4-2. En un auténtico partidazo con altibajos, logró imponerse con dos dobletes, uno de Sebastián Driussi y otro de Giuliano Galoppo, para contrarrestar los tantos de Agustín Auzmendi, quien también anotó por duplicado para la visita.

Más allá de la alegría por la victoria, que le permite al Millonario quedar como único puntero de la Zona B con 11 puntos, en Núñez se encendieron las alarmas tras las salidas de Fabricio Bustos en el primer tiempo, que se mostró muy adolorido, y Juan Fernando Quintero, que fue sustituido en el descanso.

Fabricio Bustos Lesión Fabricio Bustos debió abandonar el campo muy adolorido en el primer tiempo. Fotobaires Las declaraciones de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa Luego del encuentro, Macelo Gallardo habló sobre ambos en conferencia de prensa: "Bustos tuvo un esguince, veremos la gravedad pero, a priori, no sería nada de mucha importancia", señaló respecto del ex Independiente, manteniendo la cautela en este caso. En cuanto al Colombiano, fue más optimista: "Juanfer tuvo una molestia en la rodilla que no parece nada preocupante".

Juan Fernando Quintero Juanfer Quintero fue sustituido en el entretiempo. Fotobaires Por otro lado, se refirió a los otros lesionados que tiene River: "Lucas Martínez Quarta y Maxi Salas están mucho mejor. Se entrenaron con un poco más de normalidad y, si va todo va bien, los evaluaremos para ser tenidos en cuenta para el jueves", apuntó el Muñeco, pensando en la revancha frente a Libertad en el Monumental por octavos de Copa Libertadores.