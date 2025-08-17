Boca goleó 3-0 a Independiente Rivadavia como visitante y cortó la sequía de triunfos

Por la fecha 5, Boca se impuso en Mendoza sobre Independiente Rivadavia con goles de Paredes al minuto 30, Zeballos a los 88' y Velasco a los 90'.

Boca Juniors le ganó por 3 a 0 a Independiente Rivadavia en el estadio Bautista Gargantini por la quinta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025 y volvió al triunfo después de 12 partidos sin poder conseguir los tres puntos.

Con los tantos de Leandro Paredes, Exequiel Zeballos y Alan Velasco, el Xeneize volvió al triunfo después de siete empates y cinco derrotas, una que lo dejó fuera de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán.

El gol de Paredes para el 1-0 de Boca Boca se puso en ventaja ante Independiente Rivadavia en Mendoza Boca se puso en ventaja ante Independiente Rivadavia en Mendoza ESPN A los 30 minutos del primer tiempo, con un poco de fortuna tras un desvío en el arquero Ezequiel Centurión, Leandro Paredes convirtió el 1 a 0 después de tirar un córner e ir a buscar la pelota en la carambola dentro del área.

La Lepra dominó todo el segundo tiempo, con centros desde los dos sectores de las bandas pero tanto los defensores Marco Pellegrino como Lautaro Di Lollo como el arquero Agustín Marchesín estuvieron firmes en el fondo del cuadro de la Ribera.

¡¡LO LIQUIDA EL CHANGUITO Y BOCA VUELVE A GANAR!! Zeballos le ganó el mano a mano a Centurión para anotar el 2-0 ante Independiente Rivadavia.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/VFciLMmIyW — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2025 No obstante, en el final del partido, Boca se destapó con dos goles: primero fue Exequiel Zeballos, quien corrió una larga pelota desde el fondo de la cancha por la banda derecha y definió ante la salida del arquero Centurión a los 43 minutos para el 2 a 0.