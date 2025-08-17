Colgaron pasacalles en Mendoza con un fuerte mensaje para los futbolistas de Boca

Boca, que esta noche enfrenta a Independiente Rivadavia, atraviesa su peor racha histórica y los hinchas comienzan a perder la paciencia.

En la previa del partido frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, Boca Juniors recibió un fuerte mensaje de sus hinchas. Durante la noche del sábado aparecieron pasacalles en el hotel donde concentra el plantel, con frases exigiendo respeto por la camiseta y compromiso en un momento de crisis deportiva.

Los carteles, colocados en las afueras del alojamiento, contenía un fragmento de una conocida canción de La Doce: “La camiseta de Boca se tiene que transpirar”. La letra completa continúa con un mensaje todavía más duro: “Y si no, no se la pongan, ¡váyanse, no roben más!”. Además, se pudo ver un segundo pasacalles con un reclamo directo hacia los futbolistas: “Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente”. Ninguno de los pasacalles llevaba firma.

bandera boca Los hinchas colgaron pasacalles para reclamar compromiso al plantel antes del partido en Mendoza (foto TyC Sports) El contexto no es menor: Boca arrastra doce partidos sin triunfos, su peor racha histórica, que incluye los primeros encuentros del tercer ciclo de Miguel Ángel Russo en el club. La última victoria del Xeneize se remonta al 2-0 frente a Estudiantes, con Fernando Gago como DT.

Independiente Rivadavia, un partido clave para Boca El duelo ante Independiente Rivadavia se presenta como clave. Boca suma apenas tres puntos y está penúltimo en la zona A, aunque todavía tiene chances de meterse en zona de Copa Libertadores a través de la tabla anual. La derrota de Argentinos Juniors frente a Huracán le abrió al Xeneize la posibilidad de volver a ocupar el tercer lugar si consigue los tres puntos en Mendoza.