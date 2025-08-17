Boca visitará a Independiente Rivadavia buscando cortar con la peor racha de su historia: hora, TV y posibles formaciones
El Boca de Miguel Ángel Russo, que ya lleva 12 partidos seguidos sin victorias, enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Malvinas Argentinas por la fecha cinco del torneo local.
Boca Juniors visitará mañana a Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentina de Mendoza, desde las 20:30, en el partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo A del torneo Clausura 2025.
El duelo contará con el arbitraje encabezado por Pablo Dóvalo, quien estará secundado desde el VAR por José Carreras. La transmisión estará a cargo de la señal deportiva ESPN Premium.
Boca está obligado a sumar de a tres para cortar con la racha negativa
Boca llega a este compromiso después de un duro empate 1-1 frente a Racing Club de Avellaneda. En aquella tarde, el centro delantero Milton Giménez concretó el empate en los últimos minutos y rescató un punto de oro.
El Xeneize comandado por Miguel Ángel Russo realizará un importante esfuerzo para llevarse los tres puntos en su viaje a Mendoza. El triunfo enfriaría la dura situación que atraviesa el equipo en el Clausura, en donde se encuentra en el puesto 14 de su grupo, con tan solo 3 unidades.
Independiente Rivadavia no llega en un buen momento
Por otra parte, el conjunto del interior del país llega a este encuentro luego de una derrota por 2-1 con Estudiantes de La Plata en condición de visitante. En ese duelo, el único tanto de Independiente de Rivadavia llegó de la mano del extremo colombiano Sebastián Villa.
Independiente Rivadavia intentará hacerse fuerte de local para seguir sumando en el campeonato; en donde se encuentra por encima de su rival, en el puesto 11 con 4 puntos.
Las probables formaciones y otros detalles del encuentro
Torneo Clausura de la Liga Profesional – Grupo A – Quinta fecha
Independiente de Rivadavia – Boca Juniors
Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
Árbitro: Pablo Dóvalo Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso Árbitro asistente 2: Federico Cano Cuarto árbitro: Mauricio Martin VAR: José Carreras AVAR: Diego Romero
Horario: 20:30
TV: ESPN Premium
Independiente de Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Darko Studer, Pedro Souto, Tomás Bottari, Kevin Retamar, Franco Amarfil, Thomas Ortega, Álex Arce y Sebastián Villa. D.T: Alfredo Berti.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Brian Aguirre, Malcom Braida, Alan Velasco, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. D.T: Miguel Ángel Russo.