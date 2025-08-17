Boca visitará a Independiente Rivadavia buscando cortar con la peor racha de su historia: hora, TV y posibles formaciones

El Boca de Miguel Ángel Russo, que ya lleva 12 partidos seguidos sin victorias, enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Malvinas Argentinas por la fecha cinco del torneo local.

En el torneo Apertura, Boca venció 2-0 a Independiente Rivadavia en la Bombonera. Foto: Fotobaires

Boca Juniors visitará mañana a Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentina de Mendoza, desde las 20:30, en el partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo A del torneo Clausura 2025.

El duelo contará con el arbitraje encabezado por Pablo Dóvalo, quien estará secundado desde el VAR por José Carreras. La transmisión estará a cargo de la señal deportiva ESPN Premium.

Boca está obligado a sumar de a tres para cortar con la racha negativa Boca llega a este compromiso después de un duro empate 1-1 frente a Racing Club de Avellaneda. En aquella tarde, el centro delantero Milton Giménez concretó el empate en los últimos minutos y rescató un punto de oro.

El Xeneize comandado por Miguel Ángel Russo realizará un importante esfuerzo para llevarse los tres puntos en su viaje a Mendoza. El triunfo enfriaría la dura situación que atraviesa el equipo en el Clausura, en donde se encuentra en el puesto 14 de su grupo, con tan solo 3 unidades.

Leandro Paredes Boca Racing Así se retiraba Leando Paredes de la Bombonera tras el último 1-1 agónico ante Racing. Fotobaires Independiente Rivadavia no llega en un buen momento Por otra parte, el conjunto del interior del país llega a este encuentro luego de una derrota por 2-1 con Estudiantes de La Plata en condición de visitante. En ese duelo, el único tanto de Independiente de Rivadavia llegó de la mano del extremo colombiano Sebastián Villa.