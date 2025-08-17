A Thomas Müller le pidieron un "quinteto ideal" para jugar al fútbol y sorprendió con un ex Boca: "Neuer, Messi, Lahm, Brian White y..."

El alemán Thomas Müller sorprendió en la MLS con su elección de futbolistas, entre históricos del Bayern y un ex Xeneize.

Thomas Müller, reciente refuerzo del Vancouver Whitecaps de la MLS, sorprendió al revelar su “quinteto ideal” de fútbol reducido. El alemán, que llegó libre del Bayern Múnich tras más de una década en la élite, incluyó a Lionel Messi y a un inesperado futbolista ex Boca.

La lista de Thomas Müller En diálogo con el canal oficial de la liga estadounidense, Müller detalló los nombres elegidos. Comenzó con dos compañeros actuales en Canadá: el delantero Brian White y el mediocampista Andrés Cubas, exfutbolista en Boca Juniors y la Selección de Paraguay. Luego, sumó a dos leyendas del Bayern Múnich, Manuel Neuer y Philipp Lahm, para cerrar nada menos que con el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi.

A sus 35 años, Müller aún no debutó oficialmente en la MLS, pero su estreno podría darse el domingo 17 de agosto, cuando Vancouver reciba al Houston Dynamo en el BC Place por la fecha 27. El equipo de Jesper Sorensen marcha con 45 puntos y buscará acercarse al líder de la Conferencia Oeste, San Diego FC, que acumula 49 con un partido más.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhitecapsFC/status/1956044012407685484&partner=&hide_thread=false Müller is officially in blue and white. #VWFC x #TM13 pic.twitter.com/1AbVj7RoDb — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) August 14, 2025 Las primeras palabras de Müller en Vancouver El alemán firmó contrato por dos temporadas y recién en 2026 será considerado jugador franquicia, por lo que su salario no contará dentro del límite presupuestario del club. Durante su presentación, declaró: “Estoy feliz de venir a la ciudad y ansioso de conocer a mis compañeros. Vi algunos videos de los partidos previos y siento que este año puede ser especial. Quiero tener mi parte. Vengo a ganar títulos”.