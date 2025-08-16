Entre apoyo y algunos reproches, así fue la llegada de Riquelme y el plantel de Boca a Mendoza

Boca arribó a Mendoza con Juan Román Riquelme a la cabeza, y lo hizo en medio de una multitud de hinchas que combinaron apoyo y algunos reclamos.

Riquelme y el plantel de Boca fueron recibidos por miles de fanáticos con cantos de aliento y presión. Foto: David Ganga.

El plantel de Boca Juniors llegó esta tarde a Mendoza con la misión clara: un partido a todo o nada ante Independiente Rivadavia. Durante la llegada al hotel, se vivió un clima que mezcló afecto y algunos cantitos de presión por parte de los hinchas, quienes recordaron las últimas frustraciones de un equipo que lleva 12 partidos sin ganar.

Miles de fanáticos se acercaron al Hotel Sheraton, entonando cantitos que no son habituales en viajes al Interior. Entre ellos se escuchó: “Nosotros alentamos, pongan huevo, que ganamos” y, antes de la llegada del plantel, también se oyó un exigente “a ver a ver los jugadores...”. Los hinchas xeneizes dejaron en claro que esperan compromiso y respuestas dentro de la cancha.

Los cantitos de reproche de los hinchas de Boca Juniors "A ver a ver los jugadores si pueden oír..." “A ver a ver los jugadores si pueden oír...”, sonó en Mendoza antes de que llegue el plantel. Video: David Ganga Cuando el micro con los jugadores arribó, la euforia se desató. Edinson Cavani, Leandro Paredes y compañía encabezaron la interacción con la gente, firmando camisetas y sacándose fotos, mientras la seguridad del hotel controlaba la situación para evitar incidentes.

En paralelo, Juan Román Riquelme bajó del segundo micro, sonriente y saludando a la multitud, con su matero en una mano y la valija en la otra. En su llegada se percibió un clima mixto: la alegría de la fiesta habitual del Xeneize mezclada con cantos que reflejaban el reclamo de los hinchas: “Movete, Xeneize, movete...” y “nosotros alentamos, ponga huevo, que ganamos...”.