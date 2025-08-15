La reacción de Raúl Cascini al apodo burlesco de "Consejo del Mate" y su anuncio de "acciones legales"

Raúl Cascini, exintegrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors habló sobre las burlas que recibió. Y dijo que mandará cartas documento a quienes lo hirieron.

Raúl Cascini, exintegrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, rompió el silencio sobre las burlas y apodos que recibió durante su paso por la dirigencia. Entre ellos, destacó el de “Consejo del Mate”, con el que algunos hinchas y periodistas se referían al grupo que compartió con Jorge Bermúdez, Mauricio Serna y Marcelo Delgado.

Según afirmó, varias de esas bromas cruzaron la línea del respeto y afectaron a su entorno personal. “Nos pusieron ‘Consejo del Mate’, ¿no? Me causa gracia. Lo único que falta es que en Argentina no se pueda tomar mate”, ironizó en diálogo con el periodista Palo Ladaga para La Verdad San Telmo.

Sin embargo, aclaró que no todas las menciones le parecieron inocentes. “Lo de ‘Chicho Siesta’ era una falta de respeto. Sabemos la vida de muchos (de los que se burlaban), mucho más de lo que ellos piensan, pero nosotros no faltamos el respeto”, añadió.

Raúl Cascini apuntó contra las burlas y anunció acciones legales Cascini adelantó que iniciará acciones legales contra quienes lo insultaron públicamente: “Le voy a mandar carta documento a muchos que me faltaron el respeto. Me lastimaron mucho a mí, a mis hijos y a mis viejos”.

Raúl Cascini adelantó que va a mandar cartas documento El exmediocampista dejó su cargo tras la disolución del Consejo de Fútbol, una de las áreas más cuestionadas por los flojos resultados deportivos de los últimos meses. Junto a la salida de Cascini, también dejaron sus puestos Serna y Bermúdez, mientras que Marcelo Delgado continúa ligado al club.