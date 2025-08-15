Raúl Cascini les pegó a los exfutbolistas de Boca que critican el presente del club: "Con muchos tuve amistad y duele más"

El pasado jueves por la tarde, Raúl Cascini rompió el silencio y habló por primera vez tras su salida del Consejo de Fútbol de Boca. Esto se debe a que Juan Román Riquelme, presidente del club, tomó la decisión de despedir al exfutbolista y a Chicho Serna de su cargo y solo mantuvo al Chelo Delgado, pero ahora tendrá una nueva función, ya que están en la búsqueda de un mánager y los apuntados son: Carlos Navarro Montoya, José Pekerman y el Beto Márcico.

Tras su salida del club, Cascini habló sobre diversos temas, pero primero agradeció por el tiempo compartido en el club: "Cierro una etapa de mi vida con orgullo. Lo hice con amor y dedicación, dejando mucho tiempo sin ver a mis hijos (...) Esta etapa fue más exigente que cuando jugaba: Román, como presidente, es muy exigente. En casi seis años, ninguno de nosotros —ni él, ni yo, ni el Chelo— se tomó vacaciones. Sabíamos que iba a ser así y lo hicimos con orgullo", sentenció en diálogo con con el canal de YouTube La Verdad San Telmo.

Por otra parte, el campeón del mundo con Boca desmintió los rumores sobre la posibilidad de hacerle juicio al club y también disparó fuertemente contra excompañeros de él y Riquelme por las constantes críticas debido al mal presente del club: "Jamás se me cruzaría por la cabeza. Ni cuando me fui en 2005, lesionado, lo hice y nunca lo haría. Ese rumor nació mientras yo me recuperaba de una intervención en la boca. No podía salir a hablar y la mentira fue creciendo. Hay mucha maldad y no la entiendo, aunque sé que es parte del juego. Duele, y duele más cuando uno tiene familia. Con muchos tuve amistad, y duele más. Pero aprendí con Román que a un excompañero no se le contesta, aunque diga algo falso", lanzó.

Raúl Cascini Raúl Cascini habló sobre su salida Boca. Captura TyC Sports Raúl Cascini apuntó contra excompañeros en Boca por las críticas hacia el club Luego, Raúl Cascini hizo un análisis positivo de su gestión dentro del cuadro de la Ribera: "Cuando llegamos, el club no tenía plata para comprar jugadores. Con buena administración, crecimos y mejoramos mucho. Hicimos debutar a más de 40 juveniles, algo inédito en el club. Incorporamos jugadores de jerarquía como Paredes y Cavani. Creo que Boca hoy tiene un equipazo y que, cuando agarre confianza, dará que hablar".

"La cancha de Boca está pintada con los colores también y muchas obras. Bien, de Boca, porque antes no estaba. Antes se inundaba también. Los vestuarios, cuando llegamos nosotros, no eran como ahora. Hoy tienen los vestuarios como corresponde, como un club como es Boca. Es lindo decirlo. Me enorgullece que algunos digan que es gestión, porque la verdad es así: se ha trabajado mucho para llegar a donde está hoy el club. La secretaría técnica es la más ganadora hasta este momento, de todos los que hemos estado ahí en el club. Ganamos seis campeonatos nosotros, seis. Lo comparo, por ejemplo, con River… y River ganó cinco”, agregó.